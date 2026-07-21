- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
150
Прибыльных трейдов:
117 (78.00%)
Убыточных трейдов:
33 (22.00%)
Лучший трейд:
786.64 RUB
Худший трейд:
-341.71 RUB
Общая прибыль:
7 162.78 RUB (9 017 pips)
Общий убыток:
-3 959.11 RUB (5 433 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (709.42 RUB)
Макс. прибыль в серии:
1 559.41 RUB (6)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
92.66%
Макс. загрузка депозита:
115.10%
Последний трейд:
25 минут
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
2.77
Длинных трейдов:
35 (23.33%)
Коротких трейдов:
115 (76.67%)
Профит фактор:
1.81
Мат. ожидание:
21.36 RUB
Средняя прибыль:
61.22 RUB
Средний убыток:
-119.97 RUB
Макс. серия проигрышей:
5 (-586.88 RUB)
Макс. убыток в серии:
-586.88 RUB (5)
Прирост в месяц:
22.79%
Алготрейдинг:
13%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 RUB
Максимальная:
1 157.80 RUB (8.91%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.91% (1 157.80 RUB)
По эквити:
30.08% (12 844.75 RUB)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSDrfd
|72
|EURUSDrfd
|30
|USDCHFrfd
|18
|USDJPYrfd
|10
|NZDUSDrfd
|7
|XAUUSDrfd
|4
|EURGBPrfd
|3
|USDCADrfd
|3
|EURCHFrfd
|2
|AUDUSDrfd
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSDrfd
|22
|EURUSDrfd
|4
|USDCHFrfd
|17
|USDJPYrfd
|-6
|NZDUSDrfd
|-4
|XAUUSDrfd
|25
|EURGBPrfd
|-6
|USDCADrfd
|-4
|EURCHFrfd
|2
|AUDUSDrfd
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSDrfd
|1.7K
|EURUSDrfd
|379
|USDCHFrfd
|1.1K
|USDJPYrfd
|-686
|NZDUSDrfd
|-276
|XAUUSDrfd
|1.8K
|EURGBPrfd
|-324
|USDCADrfd
|-388
|EURCHFrfd
|99
|AUDUSDrfd
|151
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +786.64 RUB
Худший трейд: -342 RUB
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +709.42 RUB
Макс. убыток в серии: -586.88 RUB
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
мультиторговля с использованием индикатора Ibands
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
23%
0
0
USD
USD
43K
RUB
RUB
3
13%
150
78%
93%
1.80
21.36
RUB
RUB
30%
1:40