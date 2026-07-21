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Сигналы / MetaTrader 5 / Bolid Alfa
Anatoliy Ivanov

Bolid Alfa

Anatoliy Ivanov
Anatoliy Ivanov

Anatoliy Ivanov

5 тем 81 комментарий
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 23%
AlfaForexRU-Real
1:40
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
150
Прибыльных трейдов:
117 (78.00%)
Убыточных трейдов:
33 (22.00%)
Лучший трейд:
786.64 RUB
Худший трейд:
-341.71 RUB
Общая прибыль:
7 162.78 RUB (9 017 pips)
Общий убыток:
-3 959.11 RUB (5 433 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (709.42 RUB)
Макс. прибыль в серии:
1 559.41 RUB (6)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
92.66%
Макс. загрузка депозита:
115.10%
Последний трейд:
25 минут
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
2.77
Длинных трейдов:
35 (23.33%)
Коротких трейдов:
115 (76.67%)
Профит фактор:
1.81
Мат. ожидание:
21.36 RUB
Средняя прибыль:
61.22 RUB
Средний убыток:
-119.97 RUB
Макс. серия проигрышей:
5 (-586.88 RUB)
Макс. убыток в серии:
-586.88 RUB (5)
Прирост в месяц:
22.79%
Алготрейдинг:
13%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 RUB
Максимальная:
1 157.80 RUB (8.91%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.91% (1 157.80 RUB)
По эквити:
30.08% (12 844.75 RUB)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSDrfd 72
EURUSDrfd 30
USDCHFrfd 18
USDJPYrfd 10
NZDUSDrfd 7
XAUUSDrfd 4
EURGBPrfd 3
USDCADrfd 3
EURCHFrfd 2
AUDUSDrfd 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSDrfd 22
EURUSDrfd 4
USDCHFrfd 17
USDJPYrfd -6
NZDUSDrfd -4
XAUUSDrfd 25
EURGBPrfd -6
USDCADrfd -4
EURCHFrfd 2
AUDUSDrfd 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSDrfd 1.7K
EURUSDrfd 379
USDCHFrfd 1.1K
USDJPYrfd -686
NZDUSDrfd -276
XAUUSDrfd 1.8K
EURGBPrfd -324
USDCADrfd -388
EURCHFrfd 99
AUDUSDrfd 151
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +786.64 RUB
Худший трейд: -342 RUB
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +709.42 RUB
Макс. убыток в серии: -586.88 RUB

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

мультиторговля с использованием индикатора Ibands
Нет отзывов
2026.07.28 22:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.22 16:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.21 13:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.21 10:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.21 08:18
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.07.21 08:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.21 08:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Bolid Alfa
30 USD в месяц
23%
0
0
USD
43K
RUB
3
13%
150
78%
93%
1.80
21.36
RUB
30%
1:40
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