- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
170
盈利交易:
127 (74.70%)
亏损交易:
43 (25.29%)
最好交易:
786.64 RUB
最差交易:
-341.71 RUB
毛利:
7 415.93 RUB (9 319 pips)
毛利亏损:
-4 472.24 RUB (6 050 pips)
最大连续赢利:
30 (709.42 RUB)
最大连续盈利:
1 653.73 RUB (12)
夏普比率:
0.16
交易活动:
93.67%
最大入金加载:
115.10%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
35
平均持有时间:
6 小时
采收率:
2.54
长期交易:
35 (20.59%)
短期交易:
135 (79.41%)
利润因子:
1.66
预期回报:
17.32 RUB
平均利润:
58.39 RUB
平均损失:
-104.01 RUB
最大连续失误:
5 (-586.88 RUB)
最大连续亏损:
-586.88 RUB (5)
每月增长:
22.04%
算法交易:
12%
结余跌幅:
绝对:
0.00 RUB
最大值:
1 157.80 RUB (8.91%)
相对跌幅:
结余:
8.91% (1 157.80 RUB)
净值:
32.86% (13 924.56 RUB)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSDrfd
|89
|EURUSDrfd
|33
|USDCHFrfd
|18
|USDJPYrfd
|10
|NZDUSDrfd
|7
|XAUUSDrfd
|4
|EURGBPrfd
|3
|USDCADrfd
|3
|EURCHFrfd
|2
|AUDUSDrfd
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSDrfd
|17
|EURUSDrfd
|5
|USDCHFrfd
|17
|USDJPYrfd
|-6
|NZDUSDrfd
|-4
|XAUUSDrfd
|25
|EURGBPrfd
|-6
|USDCADrfd
|-4
|EURCHFrfd
|2
|AUDUSDrfd
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSDrfd
|1.4K
|EURUSDrfd
|419
|USDCHFrfd
|1.1K
|USDJPYrfd
|-686
|NZDUSDrfd
|-276
|XAUUSDrfd
|1.8K
|EURGBPrfd
|-324
|USDCADrfd
|-388
|EURCHFrfd
|99
|AUDUSDrfd
|151
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +786.64 RUB
最差交易: -342 RUB
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +709.42 RUB
最大连续亏损: -586.88 RUB
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
мультиторговля с использованием индикатора Ibands
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
22%
0
0
USD
USD
46K
RUB
RUB
4
12%
170
74%
94%
1.65
17.32
RUB
RUB
33%
1:40