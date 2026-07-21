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Anatoliy Ivanov

Bolid Alfa

Anatoliy Ivanov
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交易:
170
盈利交易:
127 (74.70%)
亏损交易:
43 (25.29%)
最好交易:
786.64 RUB
最差交易:
-341.71 RUB
毛利:
7 415.93 RUB (9 319 pips)
毛利亏损:
-4 472.24 RUB (6 050 pips)
最大连续赢利:
30 (709.42 RUB)
最大连续盈利:
1 653.73 RUB (12)
夏普比率:
0.16
交易活动:
93.67%
最大入金加载:
115.10%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
35
平均持有时间:
6 小时
采收率:
2.54
长期交易:
35 (20.59%)
短期交易:
135 (79.41%)
利润因子:
1.66
预期回报:
17.32 RUB
平均利润:
58.39 RUB
平均损失:
-104.01 RUB
最大连续失误:
5 (-586.88 RUB)
最大连续亏损:
-586.88 RUB (5)
每月增长:
22.04%
算法交易:
12%
结余跌幅:
绝对:
0.00 RUB
最大值:
1 157.80 RUB (8.91%)
相对跌幅:
结余:
8.91% (1 157.80 RUB)
净值:
32.86% (13 924.56 RUB)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSDrfd 89
EURUSDrfd 33
USDCHFrfd 18
USDJPYrfd 10
NZDUSDrfd 7
XAUUSDrfd 4
EURGBPrfd 3
USDCADrfd 3
EURCHFrfd 2
AUDUSDrfd 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSDrfd 17
EURUSDrfd 5
USDCHFrfd 17
USDJPYrfd -6
NZDUSDrfd -4
XAUUSDrfd 25
EURGBPrfd -6
USDCADrfd -4
EURCHFrfd 2
AUDUSDrfd 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSDrfd 1.4K
EURUSDrfd 419
USDCHFrfd 1.1K
USDJPYrfd -686
NZDUSDrfd -276
XAUUSDrfd 1.8K
EURGBPrfd -324
USDCADrfd -388
EURCHFrfd 99
AUDUSDrfd 151
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
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最好交易: +786.64 RUB
最差交易: -342 RUB
最大连续赢利: 12
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最大连续盈利: +709.42 RUB
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基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

мультиторговля с использованием индикатора Ibands
没有评论
2026.08.12 13:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.12 12:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.28 22:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.22 16:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.21 13:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.21 10:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.21 08:18
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.07.21 08:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.21 08:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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