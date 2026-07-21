- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
102
Прибыльных трейдов:
71 (69.60%)
Убыточных трейдов:
31 (30.39%)
Лучший трейд:
11.83 USD
Худший трейд:
-21.76 USD
Общая прибыль:
165.46 USD (130 166 pips)
Общий убыток:
-224.33 USD (152 893 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (21.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
30.24 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
-0.11
Торговая активность:
10.96%
Макс. загрузка депозита:
25.07%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
36 минут
Фактор восстановления:
-0.88
Длинных трейдов:
63 (61.76%)
Коротких трейдов:
39 (38.24%)
Профит фактор:
0.74
Мат. ожидание:
-0.58 USD
Средняя прибыль:
2.33 USD
Средний убыток:
-7.24 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-30.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-30.60 USD (5)
Прирост в месяц:
-11.77%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
64.47 USD
Максимальная:
67.20 USD (13.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.37% (67.20 USD)
По эквити:
3.73% (18.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US500
|35
|JP225
|27
|XAUUSD
|20
|ETHUSD
|20
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US500
|0
|JP225
|0
|XAUUSD
|26
|ETHUSD
|-86
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US500
|-106
|JP225
|-16K
|XAUUSD
|2.6K
|ETHUSD
|-9.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +11.83 USD
Худший трейд: -22 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +21.59 USD
Макс. убыток в серии: -30.60 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
Exness-Real7
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
Exness-Real6
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.50 × 8
|
Aglobe-Live-1
|0.52 × 60
|
ICMarketsSC-Live02
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|1.10 × 165
|
WealthyAccumulation-Live
|1.16 × 187
|
ICMarketsSC-Live16
|1.34 × 58
|
Alpari-Pro.ECN
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|1.50 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|1.50 × 8
|
Exness-Real4
|1.75 × 4
|
Tickmill-Live10
|1.86 × 341
|
RoboForex-Pro-6
|1.92 × 13
|
ICMarketsSC-Live05
|1.98 × 267
|
ICMarketsSC-Live25
|2.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|2.33 × 6
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-12%
0
0
USD
USD
441
USD
USD
3
100%
102
69%
11%
0.73
-0.58
USD
USD
13%
1:500