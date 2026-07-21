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Сигналы / MetaTrader 4 / RobotTrading123
Igor Gots

RobotTrading123

Igor Gots
Igor Gots

Igor Gots

1 тема 1 комментарий
0 отзывов
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -12%
Tickmill-Live10
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
102
Прибыльных трейдов:
71 (69.60%)
Убыточных трейдов:
31 (30.39%)
Лучший трейд:
11.83 USD
Худший трейд:
-21.76 USD
Общая прибыль:
165.46 USD (130 166 pips)
Общий убыток:
-224.33 USD (152 893 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (21.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
30.24 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
-0.11
Торговая активность:
10.96%
Макс. загрузка депозита:
25.07%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
36 минут
Фактор восстановления:
-0.88
Длинных трейдов:
63 (61.76%)
Коротких трейдов:
39 (38.24%)
Профит фактор:
0.74
Мат. ожидание:
-0.58 USD
Средняя прибыль:
2.33 USD
Средний убыток:
-7.24 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-30.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-30.60 USD (5)
Прирост в месяц:
-11.77%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
64.47 USD
Максимальная:
67.20 USD (13.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.37% (67.20 USD)
По эквити:
3.73% (18.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US500 35
JP225 27
XAUUSD 20
ETHUSD 20
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US500 0
JP225 0
XAUUSD 26
ETHUSD -86
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US500 -106
JP225 -16K
XAUUSD 2.6K
ETHUSD -9.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +11.83 USD
Худший трейд: -22 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +21.59 USD
Макс. убыток в серии: -30.60 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill-Live08
0.00 × 1
Exness-Real7
0.00 × 1
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
Exness-Real6
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.50 × 8
Aglobe-Live-1
0.52 × 60
ICMarketsSC-Live02
1.00 × 1
Tickmill-Live02
1.10 × 165
WealthyAccumulation-Live
1.16 × 187
ICMarketsSC-Live16
1.34 × 58
Alpari-Pro.ECN
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live27
1.50 × 2
RoboForex-ECN-3
1.50 × 8
Exness-Real4
1.75 × 4
Tickmill-Live10
1.86 × 341
RoboForex-Pro-6
1.92 × 13
ICMarketsSC-Live05
1.98 × 267
ICMarketsSC-Live25
2.00 × 2
Pepperstone-Edge12
2.33 × 6
еще 77...
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Нет отзывов
2026.07.26 23:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.22 12:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.21 08:18
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.21 07:18
Share of trading days is too low
2026.07.21 07:18
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.21 07:18
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.21 05:16
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.21 05:16
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.21 05:16
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.21 05:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.21 05:16
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
RobotTrading123
30 USD в месяц
-12%
0
0
USD
441
USD
3
100%
102
69%
11%
0.73
-0.58
USD
13%
1:500
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Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

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