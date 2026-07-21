- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
110
盈利交易:
77 (70.00%)
亏损交易:
33 (30.00%)
最好交易:
11.83 USD
最差交易:
-21.76 USD
毛利:
179.57 USD (136 831 pips)
毛利亏损:
-236.23 USD (154 146 pips)
最大连续赢利:
13 (21.59 USD)
最大连续盈利:
30.24 USD (8)
夏普比率:
-0.10
交易活动:
10.96%
最大入金加载:
25.07%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
22
平均持有时间:
34 分钟
采收率:
-0.84
长期交易:
67 (60.91%)
短期交易:
43 (39.09%)
利润因子:
0.76
预期回报:
-0.52 USD
平均利润:
2.33 USD
平均损失:
-7.16 USD
最大连续失误:
5 (-30.60 USD)
最大连续亏损:
-30.60 USD (5)
每月增长:
-11.33%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
64.47 USD
最大值:
67.20 USD (13.37%)
相对跌幅:
结余:
13.37% (67.20 USD)
净值:
3.73% (18.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US500
|39
|JP225
|28
|XAUUSD
|23
|ETHUSD
|20
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US500
|2
|JP225
|1
|XAUUSD
|26
|ETHUSD
|-86
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US500
|57
|JP225
|-11K
|XAUUSD
|2.6K
|ETHUSD
|-9.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +11.83 USD
最差交易: -22 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +21.59 USD
最大连续亏损: -30.60 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live10 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
Exness-Real7
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
Exness-Real6
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.50 × 8
|
Aglobe-Live-1
|0.52 × 60
|
ICMarketsSC-Live02
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|1.10 × 165
|
WealthyAccumulation-Live
|1.16 × 187
|
ICMarketsSC-Live16
|1.34 × 58
|
Alpari-Pro.ECN
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|1.50 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|1.50 × 8
|
Exness-Real4
|1.75 × 4
|
Tickmill-Live10
|1.86 × 341
|
RoboForex-Pro-6
|1.92 × 13
|
ICMarketsSC-Live05
|1.98 × 267
|
ICMarketsSC-Live25
|2.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|2.33 × 6
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-11%
0
0
USD
USD
443
USD
USD
4
100%
110
70%
11%
0.76
-0.52
USD
USD
13%
1:500