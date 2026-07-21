- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
822
Прибыльных трейдов:
464 (56.44%)
Убыточных трейдов:
358 (43.55%)
Лучший трейд:
182.04 USD
Худший трейд:
-129.22 USD
Общая прибыль:
10 095.47 USD (225 455 pips)
Общий убыток:
-6 749.92 USD (234 825 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (339.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
414.34 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
30.69%
Макс. загрузка депозита:
2.77%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
75
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
9.04
Длинных трейдов:
526 (63.99%)
Коротких трейдов:
296 (36.01%)
Профит фактор:
1.50
Мат. ожидание:
4.07 USD
Средняя прибыль:
21.76 USD
Средний убыток:
-18.85 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-69.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-370.05 USD (7)
Прирост в месяц:
21.95%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
125.77 USD
Максимальная:
370.05 USD (3.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.54% (370.05 USD)
По эквити:
0.89% (102.60 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|821
|EURUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|3.3K
|EURUSD
|3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-9.6K
|EURUSD
|201
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +182.04 USD
Худший трейд: -129 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +339.59 USD
Макс. убыток в серии: -69.70 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "StarBridgeCapitalGroup-MT5-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-3
|0.00 × 1
|
GTCGlobalSA-Server 3
|3.00 × 1
|
BTGTMauritiusCapital-MT5-LIVE1
|10.50 × 2
|
Exness-MT5Real5
|12.19 × 59
|
GTCGlobalSA-Server 4
|13.00 × 1
|
StarBridgeCapitalGroup-MT5-Live
|15.74 × 19
|
Exness-MT5Real40
|18.67 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-6
|19.28 × 18
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
36%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
7
0%
822
56%
31%
1.49
4.07
USD
USD
4%
1:500