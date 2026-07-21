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Сигналы / MetaTrader 5 / StarBridgeCapitalGroup8116722
Senlin Kong

StarBridgeCapitalGroup8116722

Senlin Kong
Senlin Kong

Senlin Kong

0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 36%
StarBridgeCapitalGroup-MT5-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
822
Прибыльных трейдов:
464 (56.44%)
Убыточных трейдов:
358 (43.55%)
Лучший трейд:
182.04 USD
Худший трейд:
-129.22 USD
Общая прибыль:
10 095.47 USD (225 455 pips)
Общий убыток:
-6 749.92 USD (234 825 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (339.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
414.34 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
30.69%
Макс. загрузка депозита:
2.77%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
75
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
9.04
Длинных трейдов:
526 (63.99%)
Коротких трейдов:
296 (36.01%)
Профит фактор:
1.50
Мат. ожидание:
4.07 USD
Средняя прибыль:
21.76 USD
Средний убыток:
-18.85 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-69.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-370.05 USD (7)
Прирост в месяц:
21.95%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
125.77 USD
Максимальная:
370.05 USD (3.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.54% (370.05 USD)
По эквити:
0.89% (102.60 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 821
EURUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 3.3K
EURUSD 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -9.6K
EURUSD 201
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +182.04 USD
Худший трейд: -129 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +339.59 USD
Макс. убыток в серии: -69.70 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "StarBridgeCapitalGroup-MT5-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-3
0.00 × 1
GTCGlobalSA-Server 3
3.00 × 1
BTGTMauritiusCapital-MT5-LIVE1
10.50 × 2
Exness-MT5Real5
12.19 × 59
GTCGlobalSA-Server 4
13.00 × 1
StarBridgeCapitalGroup-MT5-Live
15.74 × 19
Exness-MT5Real40
18.67 × 3
ICMarketsSC-MT5-6
19.28 × 18
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Нет отзывов
2026.07.26 22:53
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2026.07.21 05:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.21 05:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
StarBridgeCapitalGroup8116722
30 USD в месяц
36%
0
0
USD
11K
USD
7
0%
822
56%
31%
1.49
4.07
USD
4%
1:500
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