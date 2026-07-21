信号部分
信号 / MetaTrader 5 / StarBridgeCapitalGroup8116722
Senlin Kong

StarBridgeCapitalGroup8116722

Senlin Kong
Senlin Kong

Senlin Kong

0条评论
可靠性
8
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 38%
StarBridgeCapitalGroup-MT5-Live
1:500
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
858
盈利交易:
482 (56.17%)
亏损交易:
376 (43.82%)
最好交易:
182.04 USD
最差交易:
-129.22 USD
毛利:
10 405.24 USD (231 863 pips)
毛利亏损:
-6 911.39 USD (243 134 pips)
最大连续赢利:
12 (339.59 USD)
最大连续盈利:
414.34 USD (11)
夏普比率:
0.14
交易活动:
33.55%
最大入金加载:
2.77%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
83
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
9.44
长期交易:
562 (65.50%)
短期交易:
296 (34.50%)
利润因子:
1.51
预期回报:
4.07 USD
平均利润:
21.59 USD
平均损失:
-18.38 USD
最大连续失误:
9 (-69.70 USD)
最大连续亏损:
-370.05 USD (7)
每月增长:
22.06%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
125.77 USD
最大值:
370.05 USD (3.53%)
相对跌幅:
结余:
3.54% (370.05 USD)
净值:
0.89% (102.60 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 857
EURUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 3.5K
EURUSD 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -11K
EURUSD 201
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +182.04 USD
最差交易: -129 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +339.59 USD
最大连续亏损: -69.70 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 StarBridgeCapitalGroup-MT5-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-MT5-3
0.00 × 1
GTCGlobalSA-Server 3
3.00 × 1
BTGTMauritiusCapital-MT5-LIVE1
10.50 × 2
Exness-MT5Real5
12.19 × 59
GTCGlobalSA-Server 4
13.00 × 1
Exness-MT5Real40
18.67 × 3
ICMarketsSC-MT5-6
19.28 × 18
StarBridgeCapitalGroup-MT5-Live
43.88 × 25
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2026.07.26 22:53
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2026.07.21 05:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.21 05:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
StarBridgeCapitalGroup8116722
每月30 USD
38%
0
0
USD
11K
USD
8
0%
858
56%
34%
1.50
4.07
USD
4%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载