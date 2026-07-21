- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
858
盈利交易:
482 (56.17%)
亏损交易:
376 (43.82%)
最好交易:
182.04 USD
最差交易:
-129.22 USD
毛利:
10 405.24 USD (231 863 pips)
毛利亏损:
-6 911.39 USD (243 134 pips)
最大连续赢利:
12 (339.59 USD)
最大连续盈利:
414.34 USD (11)
夏普比率:
0.14
交易活动:
33.55%
最大入金加载:
2.77%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
83
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
9.44
长期交易:
562 (65.50%)
短期交易:
296 (34.50%)
利润因子:
1.51
预期回报:
4.07 USD
平均利润:
21.59 USD
平均损失:
-18.38 USD
最大连续失误:
9 (-69.70 USD)
最大连续亏损:
-370.05 USD (7)
每月增长:
22.06%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
125.77 USD
最大值:
370.05 USD (3.53%)
相对跌幅:
结余:
3.54% (370.05 USD)
净值:
0.89% (102.60 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|857
|EURUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|3.5K
|EURUSD
|3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-11K
|EURUSD
|201
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +182.04 USD
最差交易: -129 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +339.59 USD
最大连续亏损: -69.70 USD
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
38%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
8
0%
858
56%
34%
1.50
4.07
USD
USD
4%
1:500