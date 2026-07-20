- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
177
Прибыльных трейдов:
96 (54.23%)
Убыточных трейдов:
81 (45.76%)
Лучший трейд:
11.84 USD
Худший трейд:
-17.90 USD
Общая прибыль:
336.13 USD (132 748 pips)
Общий убыток:
-480.43 USD (175 397 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (58.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
110.99 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
-0.12
Торговая активность:
84.82%
Макс. загрузка депозита:
15.68%
Последний трейд:
21 минута
Трейдов в неделю:
87
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
-0.60
Длинных трейдов:
89 (50.28%)
Коротких трейдов:
88 (49.72%)
Профит фактор:
0.70
Мат. ожидание:
-0.82 USD
Средняя прибыль:
3.50 USD
Средний убыток:
-5.93 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-24.08 USD)
Макс. убыток в серии:
-99.20 USD (7)
Прирост в месяц:
-3.40%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
233.65 USD
Максимальная:
242.31 USD (7.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.79% (242.31 USD)
По эквити:
2.89% (119.27 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|177
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|ETHUSD
|-144
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|ETHUSD
|-43K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +11.84 USD
Худший трейд: -18 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +58.84 USD
Макс. убыток в серии: -24.08 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PlexyTrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
For more info about the EA:
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1111 USD в месяц
-3%
0
0
USD
USD
4K
USD
USD
3
100%
177
54%
85%
0.69
-0.82
USD
USD
6%
1:500