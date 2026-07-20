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Сигналы / MetaTrader 4 / Ethereum Bulls XPro
Michael Siyunov

Ethereum Bulls XPro

Michael Siyunov
Michael Siyunov

Michael Siyunov

0 отзывов
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 1111 USD в месяц
прирост с 2026 -3%
PlexyTrade-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
177
Прибыльных трейдов:
96 (54.23%)
Убыточных трейдов:
81 (45.76%)
Лучший трейд:
11.84 USD
Худший трейд:
-17.90 USD
Общая прибыль:
336.13 USD (132 748 pips)
Общий убыток:
-480.43 USD (175 397 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (58.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
110.99 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
-0.12
Торговая активность:
84.82%
Макс. загрузка депозита:
15.68%
Последний трейд:
21 минута
Трейдов в неделю:
87
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
-0.60
Длинных трейдов:
89 (50.28%)
Коротких трейдов:
88 (49.72%)
Профит фактор:
0.70
Мат. ожидание:
-0.82 USD
Средняя прибыль:
3.50 USD
Средний убыток:
-5.93 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-24.08 USD)
Макс. убыток в серии:
-99.20 USD (7)
Прирост в месяц:
-3.40%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
233.65 USD
Максимальная:
242.31 USD (7.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.79% (242.31 USD)
По эквити:
2.89% (119.27 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
ETHUSD 177
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
ETHUSD -144
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
ETHUSD -43K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +11.84 USD
Худший трейд: -18 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +58.84 USD
Макс. убыток в серии: -24.08 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PlexyTrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

For more info about the EA:

Нет отзывов
2026.08.07 05:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.06 15:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.06 14:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.06 03:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.24 07:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.22 01:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.22 00:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.21 23:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.21 10:20
Share of trading days is too low
2026.07.21 10:20
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.21 09:20
Share of trading days is too low
2026.07.21 09:20
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.20 19:10
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.20 19:10
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.20 19:10
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.20 19:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.20 19:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Ethereum Bulls XPro
1111 USD в месяц
-3%
0
0
USD
4K
USD
3
100%
177
54%
85%
0.69
-0.82
USD
6%
1:500
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