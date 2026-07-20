- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
228
盈利交易:
130 (57.01%)
亏损交易:
98 (42.98%)
最好交易:
11.84 USD
最差交易:
-17.90 USD
毛利:
422.51 USD (165 355 pips)
毛利亏损:
-594.39 USD (215 769 pips)
最大连续赢利:
31 (77.69 USD)
最大连续盈利:
110.99 USD (10)
夏普比率:
-0.11
交易活动:
84.43%
最大入金加载:
16.02%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
102
平均持有时间:
20 小时
采收率:
-0.71
长期交易:
94 (41.23%)
短期交易:
134 (58.77%)
利润因子:
0.71
预期回报:
-0.75 USD
平均利润:
3.25 USD
平均损失:
-6.07 USD
最大连续失误:
11 (-14.46 USD)
最大连续亏损:
-99.50 USD (6)
每月增长:
-4.06%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
233.65 USD
最大值:
242.31 USD (7.43%)
相对跌幅:
结余:
5.79% (242.31 USD)
净值:
2.89% (119.27 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|228
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|ETHUSD
|-172
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|ETHUSD
|-50K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +11.84 USD
最差交易: -18 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +77.69 USD
最大连续亏损: -14.46 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 PlexyTrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1111 USD
-4%
0
0
USD
USD
4K
USD
USD
4
100%
228
57%
84%
0.71
-0.75
USD
USD
6%
1:500