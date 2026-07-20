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Сигналы / MetaTrader 5 / LFArb3
Lingfeng Wang

LFArb3

Lingfeng Wang
Lingfeng Wang

Lingfeng Wang

0 отзывов
61 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 300 USD в месяц
прирост с 2025 -41%
Exness-MT5Real5
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
6 389
Прибыльных трейдов:
3 723 (58.27%)
Убыточных трейдов:
2 666 (41.73%)
Лучший трейд:
160.93 USD
Худший трейд:
-156.87 USD
Общая прибыль:
20 733.95 USD (83 843 274 pips)
Общий убыток:
-18 969.78 USD (33 360 016 pips)
Макс. серия выигрышей:
44 (126.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
667.53 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
75.26%
Макс. загрузка депозита:
6.04%
Последний трейд:
2 минуты
Трейдов в неделю:
121
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.18
Длинных трейдов:
3 080 (48.21%)
Коротких трейдов:
3 309 (51.79%)
Профит фактор:
1.09
Мат. ожидание:
0.28 USD
Средняя прибыль:
5.57 USD
Средний убыток:
-7.12 USD
Макс. серия проигрышей:
256 (-292.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-323.72 USD (7)
Прирост в месяц:
16.77%
Годовой прогноз:
203.50%
Алготрейдинг:
38%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 034.27 USD
Максимальная:
1 500.44 USD (155.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
96.71% (462.29 USD)
По эквити:
13.12% (254.65 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 4608
BTCUSD 1211
UKOIL 372
USOIL 179
XAGUSD 5
XCUUSD 2
CADCHF 2
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 2K
BTCUSD 196
UKOIL -121
USOIL -130
XAGUSD -175
XCUUSD 0
CADCHF 4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 2.1M
BTCUSD -1.4M
UKOIL -12K
USOIL -13K
XAGUSD -3.5K
XCUUSD 307
CADCHF 32
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +160.93 USD
Худший трейд: -157 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +126.01 USD
Макс. убыток в серии: -292.43 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real31
0.00 × 6
XMGlobal-MT5 2
0.00 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 10
0.00 × 2
ClonTrader-Live
0.00 × 13
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real22
0.00 × 15
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real2
0.00 × 38
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 24
PUPrime-Live
0.00 × 11
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
FXGT-Live
0.00 × 6
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
DerivSVG-Server-03
0.00 × 4
BlackBullMarkets-Live
0.01 × 97
KuberaCapitalMarkets-Server
0.07 × 361
Exness-MT5Real8
0.34 × 258
Exness-MT5Real29
0.40 × 5
Tickmill-Live
0.60 × 10
еще 15...
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A trading strategy primarily focused on low-risk arbitrage.
Нет отзывов
2026.08.10 14:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.10 01:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.07 19:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.07 14:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.07 12:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.01 06:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.31 08:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.21 12:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.20 15:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.20 15:08
A large drawdown may occur on the account again
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
LFArb3
300 USD в месяц
-41%
0
0
USD
1.9K
USD
61
38%
6 389
58%
75%
1.09
0.28
USD
97%
1:500
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