- Прирост
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- Просадка
Всего трейдов:
6 389
Прибыльных трейдов:
3 723 (58.27%)
Убыточных трейдов:
2 666 (41.73%)
Лучший трейд:
160.93 USD
Худший трейд:
-156.87 USD
Общая прибыль:
20 733.95 USD (83 843 274 pips)
Общий убыток:
-18 969.78 USD (33 360 016 pips)
Макс. серия выигрышей:
44 (126.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
667.53 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
75.26%
Макс. загрузка депозита:
6.04%
Последний трейд:
2 минуты
Трейдов в неделю:
121
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.18
Длинных трейдов:
3 080 (48.21%)
Коротких трейдов:
3 309 (51.79%)
Профит фактор:
1.09
Мат. ожидание:
0.28 USD
Средняя прибыль:
5.57 USD
Средний убыток:
-7.12 USD
Макс. серия проигрышей:
256 (-292.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-323.72 USD (7)
Прирост в месяц:
16.77%
Годовой прогноз:
203.50%
Алготрейдинг:
38%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 034.27 USD
Максимальная:
1 500.44 USD (155.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
96.71% (462.29 USD)
По эквити:
13.12% (254.65 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4608
|BTCUSD
|1211
|UKOIL
|372
|USOIL
|179
|XAGUSD
|5
|XCUUSD
|2
|CADCHF
|2
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|2K
|BTCUSD
|196
|UKOIL
|-121
|USOIL
|-130
|XAGUSD
|-175
|XCUUSD
|0
|CADCHF
|4
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|2.1M
|BTCUSD
|-1.4M
|UKOIL
|-12K
|USOIL
|-13K
|XAGUSD
|-3.5K
|XCUUSD
|307
|CADCHF
|32
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +160.93 USD
Худший трейд: -157 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +126.01 USD
Макс. убыток в серии: -292.43 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 6
|
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 10
|0.00 × 2
|
ClonTrader-Live
|0.00 × 13
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real22
|0.00 × 15
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Weltrade-Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 38
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 24
|
PUPrime-Live
|0.00 × 11
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
FXGT-Live
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server-03
|0.00 × 4
|
BlackBullMarkets-Live
|0.01 × 97
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.07 × 361
|
Exness-MT5Real8
|0.34 × 258
|
Exness-MT5Real29
|0.40 × 5
|
Tickmill-Live
|0.60 × 10
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A trading strategy primarily focused on low-risk arbitrage.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
300 USD в месяц
-41%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
61
38%
6 389
58%
75%
1.09
0.28
USD
USD
97%
1:500