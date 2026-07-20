- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
6 443
盈利交易:
3 767 (58.46%)
亏损交易:
2 676 (41.53%)
最好交易:
160.93 USD
最差交易:
-156.87 USD
毛利:
20 933.23 USD (84 023 026 pips)
毛利亏损:
-19 048.11 USD (33 418 988 pips)
最大连续赢利:
44 (126.01 USD)
最大连续盈利:
667.53 USD (20)
夏普比率:
0.01
交易活动:
76.28%
最大入金加载:
6.04%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
133
平均持有时间:
2 小时
采收率:
1.26
长期交易:
3 089 (47.94%)
短期交易:
3 354 (52.06%)
利润因子:
1.10
预期回报:
0.29 USD
平均利润:
5.56 USD
平均损失:
-7.12 USD
最大连续失误:
256 (-292.43 USD)
最大连续亏损:
-323.72 USD (7)
每月增长:
23.52%
年度预测:
285.37%
算法交易:
38%
结余跌幅:
绝对:
1 034.27 USD
最大值:
1 500.44 USD (155.30%)
相对跌幅:
结余:
96.71% (462.29 USD)
净值:
13.12% (254.65 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4656
|BTCUSD
|1211
|UKOIL
|374
|USOIL
|183
|XAGUSD
|5
|XCUUSD
|2
|CADCHF
|2
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|2.1K
|BTCUSD
|196
|UKOIL
|-143
|USOIL
|-109
|XAGUSD
|-175
|XCUUSD
|0
|CADCHF
|4
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|2.2M
|BTCUSD
|-1.4M
|UKOIL
|-14K
|USOIL
|-11K
|XAGUSD
|-3.5K
|XCUUSD
|307
|CADCHF
|32
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +160.93 USD
最差交易: -157 USD
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +126.01 USD
最大连续亏损: -292.43 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 6
|
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 10
|0.00 × 2
|
ClonTrader-Live
|0.00 × 13
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real22
|0.00 × 15
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Weltrade-Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 38
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 24
|
PUPrime-Live
|0.00 × 11
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
FXGT-Live
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server-03
|0.00 × 4
|
BlackBullMarkets-Live
|0.01 × 97
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.07 × 361
|
Exness-MT5Real8
|0.34 × 258
|
Exness-MT5Real29
|0.40 × 5
|
Tickmill-Live
|0.60 × 10
以低风险套利为主的交易。
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月300 USD
-38%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
61
38%
6 443
58%
76%
1.09
0.29
USD
USD
97%
1:500