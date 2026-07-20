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Сигналы / MetaTrader 4 / KNP AI SWAP XAU LS
Ka Wai Chiong

KNP AI SWAP XAU LS

Ka Wai Chiong
Ka Wai Chiong

Ka Wai Chiong

0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 388 USD в месяц
прирост с 2026 5%
VantageMarkets-Live 11
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
411
Прибыльных трейдов:
369 (89.78%)
Убыточных трейдов:
42 (10.22%)
Лучший трейд:
624.48 USD
Худший трейд:
-223.21 USD
Общая прибыль:
1 662.84 USD (65 153 pips)
Общий убыток:
-1 169.94 USD (90 279 pips)
Макс. серия выигрышей:
55 (90.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
624.48 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
98.80%
Макс. загрузка депозита:
3.47%
Последний трейд:
10 минут
Трейдов в неделю:
152
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
0.85
Длинных трейдов:
168 (40.88%)
Коротких трейдов:
243 (59.12%)
Профит фактор:
1.42
Мат. ожидание:
1.20 USD
Средняя прибыль:
4.51 USD
Средний убыток:
-27.86 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-542.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-542.84 USD (3)
Прирост в месяц:
4.96%
Годовой прогноз:
60.14%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.43 USD
Максимальная:
577.55 USD (5.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.29% (577.55 USD)
По эквити:
15.96% (1 610.12 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 225
AUDJPY 32
USDJPY 27
GBPJPY 26
EURAUD 23
GBPCAD 15
USDCHF 14
AUDCAD 10
EURCHF 10
AUDNZD 10
USDCAD 7
GBPCHF 5
AUDCHF 4
EURUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 325
AUDJPY 23
USDJPY 23
GBPJPY 23
EURAUD 20
GBPCAD 13
USDCHF 19
AUDCAD 8
EURCHF 12
AUDNZD 8
USDCAD 5
GBPCHF 6
AUDCHF 5
EURUSD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -25K
AUDJPY 1.3K
USDJPY -1.9K
GBPJPY -4.2K
EURAUD 556
GBPCAD 192
USDCHF 898
AUDCAD 701
EURCHF 956
AUDNZD -231
USDCAD 217
GBPCHF 391
AUDCHF 374
EURUSD 281
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +624.48 USD
Худший трейд: -223 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +90.96 USD
Макс. убыток в серии: -542.84 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

E8Funding-Demo
0.00 × 1
FBS-Real-9
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.68 × 164
FusionMarkets-Demo
1.48 × 25
VantageInternational-Live 11
3.41 × 2126
VantageInternational-Demo
4.14 × 14
FPMarkets-Live4
4.83 × 12
VantageInternational-Live 3
5.79 × 669
RadexMarkets-Real 6
6.20 × 5
RoboForex-ProCent-2
11.60 × 83
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Нет отзывов
2026.07.21 16:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.20 20:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.20 18:10
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.20 17:08
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.20 16:08
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.20 15:08
Share of trading days is too low
2026.07.20 15:08
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.20 15:08
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.20 15:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.20 12:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 270 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.20 12:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 270 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.20 12:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.20 12:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
KNP AI SWAP XAU LS
388 USD в месяц
5%
0
0
USD
10K
USD
4
100%
411
89%
99%
1.42
1.20
USD
16%
1:500
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