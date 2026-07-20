- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
411
Прибыльных трейдов:
369 (89.78%)
Убыточных трейдов:
42 (10.22%)
Лучший трейд:
624.48 USD
Худший трейд:
-223.21 USD
Общая прибыль:
1 662.84 USD (65 153 pips)
Общий убыток:
-1 169.94 USD (90 279 pips)
Макс. серия выигрышей:
55 (90.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
624.48 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
98.80%
Макс. загрузка депозита:
3.47%
Последний трейд:
10 минут
Трейдов в неделю:
152
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
0.85
Длинных трейдов:
168 (40.88%)
Коротких трейдов:
243 (59.12%)
Профит фактор:
1.42
Мат. ожидание:
1.20 USD
Средняя прибыль:
4.51 USD
Средний убыток:
-27.86 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-542.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-542.84 USD (3)
Прирост в месяц:
4.96%
Годовой прогноз:
60.14%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.43 USD
Максимальная:
577.55 USD (5.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.29% (577.55 USD)
По эквити:
15.96% (1 610.12 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|225
|AUDJPY
|32
|USDJPY
|27
|GBPJPY
|26
|EURAUD
|23
|GBPCAD
|15
|USDCHF
|14
|AUDCAD
|10
|EURCHF
|10
|AUDNZD
|10
|USDCAD
|7
|GBPCHF
|5
|AUDCHF
|4
|EURUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|325
|AUDJPY
|23
|USDJPY
|23
|GBPJPY
|23
|EURAUD
|20
|GBPCAD
|13
|USDCHF
|19
|AUDCAD
|8
|EURCHF
|12
|AUDNZD
|8
|USDCAD
|5
|GBPCHF
|6
|AUDCHF
|5
|EURUSD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-25K
|AUDJPY
|1.3K
|USDJPY
|-1.9K
|GBPJPY
|-4.2K
|EURAUD
|556
|GBPCAD
|192
|USDCHF
|898
|AUDCAD
|701
|EURCHF
|956
|AUDNZD
|-231
|USDCAD
|217
|GBPCHF
|391
|AUDCHF
|374
|EURUSD
|281
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +624.48 USD
Худший трейд: -223 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +90.96 USD
Макс. убыток в серии: -542.84 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
E8Funding-Demo
|0.00 × 1
|
FBS-Real-9
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.68 × 164
|
FusionMarkets-Demo
|1.48 × 25
|
VantageInternational-Live 11
|3.41 × 2126
|
VantageInternational-Demo
|4.14 × 14
|
FPMarkets-Live4
|4.83 × 12
|
VantageInternational-Live 3
|5.79 × 669
|
RadexMarkets-Real 6
|6.20 × 5
|
RoboForex-ProCent-2
|11.60 × 83
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
388 USD в месяц
5%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
4
100%
411
89%
99%
1.42
1.20
USD
USD
16%
1:500