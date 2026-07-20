Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

E8Funding-Demo 0.00 × 1 FBS-Real-9 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live06 0.68 × 164 FusionMarkets-Demo 1.48 × 25 VantageInternational-Live 11 3.41 × 2126 VantageInternational-Demo 4.14 × 14 FPMarkets-Live4 4.83 × 12 VantageInternational-Live 3 5.79 × 669 RadexMarkets-Real 6 6.20 × 5 RoboForex-ProCent-2 11.60 × 83 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика