- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
487
盈利交易:
441 (90.55%)
亏损交易:
46 (9.45%)
最好交易:
624.48 USD
最差交易:
-223.21 USD
毛利:
1 824.44 USD (77 612 pips)
毛利亏损:
-1 217.35 USD (94 937 pips)
最大连续赢利:
55 (90.96 USD)
最大连续盈利:
624.48 USD (1)
夏普比率:
0.04
交易活动:
98.80%
最大入金加载:
3.47%
最近交易:
8 几分钟前
每周交易:
168
平均持有时间:
14 小时
采收率:
1.05
长期交易:
204 (41.89%)
短期交易:
283 (58.11%)
利润因子:
1.50
预期回报:
1.25 USD
平均利润:
4.14 USD
平均损失:
-26.46 USD
最大连续失误:
3 (-542.84 USD)
最大连续亏损:
-542.84 USD (3)
每月增长:
6.10%
年度预测:
74.07%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.43 USD
最大值:
577.55 USD (5.28%)
相对跌幅:
结余:
5.29% (577.55 USD)
净值:
15.96% (1 610.12 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|272
|AUDJPY
|35
|GBPJPY
|31
|USDJPY
|30
|EURAUD
|27
|GBPCAD
|15
|USDCHF
|15
|AUDNZD
|14
|EURCHF
|11
|AUDCAD
|10
|GBPCHF
|10
|USDCAD
|7
|AUDCHF
|7
|EURUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|415
|AUDJPY
|25
|GBPJPY
|26
|USDJPY
|25
|EURAUD
|22
|GBPCAD
|13
|USDCHF
|20
|AUDNZD
|11
|EURCHF
|14
|AUDCAD
|8
|GBPCHF
|12
|USDCAD
|5
|AUDCHF
|9
|EURUSD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-20K
|AUDJPY
|1.6K
|GBPJPY
|-3.7K
|USDJPY
|-1.6K
|EURAUD
|952
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|192
|USDCHF
|978
|AUDNZD
|130
|EURCHF
|1K
|AUDCAD
|701
|GBPCHF
|888
|USDCAD
|217
|AUDCHF
|592
|EURUSD
|281
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +624.48 USD
最差交易: -223 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +90.96 USD
最大连续亏损: -542.84 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageMarkets-Live 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
E8Funding-Demo
|0.00 × 1
|
FBS-Real-9
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.68 × 164
|
FusionMarkets-Demo
|1.44 × 25
|
VantageInternational-Live 11
|3.41 × 2126
|
VantageInternational-Demo
|4.14 × 14
|
FPMarkets-Live4
|4.83 × 12
|
VantageInternational-Live 3
|5.79 × 669
|
RadexMarkets-Real 6
|6.20 × 5
|
RoboForex-ProCent-2
|11.60 × 83
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月388 USD
6%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
4
100%
487
90%
99%
1.49
1.25
USD
USD
16%
1:500