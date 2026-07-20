- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
34
Прибыльных трейдов:
20 (58.82%)
Убыточных трейдов:
14 (41.18%)
Лучший трейд:
245.35 USD
Худший трейд:
-70.59 USD
Общая прибыль:
639.65 USD (37 956 pips)
Общий убыток:
-263.18 USD (18 679 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (552.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
552.99 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
12.48%
Макс. загрузка депозита:
12.85%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.80
Длинных трейдов:
27 (79.41%)
Коротких трейдов:
7 (20.59%)
Профит фактор:
2.43
Мат. ожидание:
11.07 USD
Средняя прибыль:
31.98 USD
Средний убыток:
-18.80 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-179.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-179.20 USD (8)
Прирост в месяц:
12.55%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
208.98 USD
Максимальная:
208.98 USD (6.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.96% (208.72 USD)
По эквити:
3.81% (111.48 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|376
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|19K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +245.35 USD
Худший трейд: -71 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +552.99 USD
Макс. убыток в серии: -179.20 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 5
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 4
|
Xellion-Live
|0.00 × 3
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
Just2TradeSVG-MT5
|0.50 × 2
|
RoboForex-ECN
|2.92 × 12
|
VantageMarkets-Live 19
|5.40 × 25
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.66 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-3
|10.81 × 223
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|11.50 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.84 × 241
|
Exness-MT5Real41
|17.51 × 39
|
Exness-MT5Real7
|26.47 × 151
|
Exness-MT5Real5
|28.87 × 79
|
DooTechnology-Live
|29.20 × 2061
The automated gold trading strategies employ multi-layer confirmation algorithms to pinpoint optimal entry prices, while running multiple internal strategies to diversify trading risk. Every position is protected by fixed stop-loss and take-profit levels, supplemented by trailing stop-loss and trailing take-profit mechanisms designed to reduce downside exposure and unlock each trade's full profit potential. The system is built on the widely adopted and time-proven strategy of trading breakouts from key support and resistance levels.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
13%
0
0
USD
USD
3.4K
USD
USD
3
100%
34
58%
12%
2.43
11.07
USD
USD
7%
1:100