- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
38
盈利交易:
20 (52.63%)
亏损交易:
18 (47.37%)
最好交易:
245.35 USD
最差交易:
-80.39 USD
毛利:
639.65 USD (37 956 pips)
毛利亏损:
-437.23 USD (32 028 pips)
最大连续赢利:
10 (552.99 USD)
最大连续盈利:
552.99 USD (10)
夏普比率:
0.09
交易活动:
11.46%
最大入金加载:
12.85%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.97
长期交易:
31 (81.58%)
短期交易:
7 (18.42%)
利润因子:
1.46
预期回报:
5.33 USD
平均利润:
31.98 USD
平均损失:
-24.29 USD
最大连续失误:
8 (-179.20 USD)
最大连续亏损:
-179.20 USD (8)
每月增长:
6.75%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
208.98 USD
最大值:
208.98 USD (6.97%)
相对跌幅:
结余:
6.96% (208.72 USD)
净值:
4.00% (133.74 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|202
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|5.9K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +245.35 USD
最差交易: -80 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +552.99 USD
最大连续亏损: -179.20 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Xellion-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
FPTradingLLC-Live
|2.20 × 20
|
Just2TradeSVG-MT5
|2.50 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.46 × 13
|
RoboForex-ECN
|3.75 × 24
|
VantageMarkets-Live 19
|5.54 × 37
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.69 × 95
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|10.21 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-3
|12.93 × 228
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.84 × 241
|
Exness-MT5Real41
|17.51 × 39
|
Exness-MT5Real7
|26.47 × 151
|
Exness-MT5Real5
|28.87 × 79
|
DooTechnology-Live
|29.20 × 2061
The automated gold trading strategies employ multi-layer confirmation algorithms to pinpoint optimal entry prices, while running multiple internal strategies to diversify trading risk. Every position is protected by fixed stop-loss and take-profit levels, supplemented by trailing stop-loss and trailing take-profit mechanisms designed to reduce downside exposure and unlock each trade's full profit potential. The system is built on the widely adopted and time-proven strategy of trading breakouts from key support and resistance levels.
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
7%
0
0
USD
USD
3.2K
USD
USD
4
100%
38
52%
11%
1.46
5.33
USD
USD
7%
1:100