- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
7 (63.63%)
Убыточных трейдов:
4 (36.36%)
Лучший трейд:
4.56 USD
Худший трейд:
-9.87 USD
Общая прибыль:
14.96 USD (16 167 pips)
Общий убыток:
-36.40 USD (132 867 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (3.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
6.25 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.34
Торговая активность:
7.23%
Макс. загрузка депозита:
15.32%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.99
Длинных трейдов:
5 (45.45%)
Коротких трейдов:
6 (54.55%)
Профит фактор:
0.41
Мат. ожидание:
-1.95 USD
Средняя прибыль:
2.14 USD
Средний убыток:
-9.10 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-9.87 USD)
Макс. убыток в серии:
-9.87 USD (1)
Прирост в месяц:
-10.72%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
21.44 USD
Максимальная:
21.75 USD (10.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.86% (21.75 USD)
По эквити:
4.47% (8.38 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|7
|EURUSD
|4
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|-23
|EURUSD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|-117K
|EURUSD
|-1
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4.56 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +3.84 USD
Макс. убыток в серии: -9.87 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 19" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 40
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageMarkets-Live 19
|0.24 × 123
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 66
|
FBS-Real
|4.64 × 115
This is AI Scalping MT5
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
49 USD в месяц
-11%
0
0
USD
USD
179
USD
USD
3
100%
11
63%
7%
0.41
-1.95
USD
USD
11%
1:500