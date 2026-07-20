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Сигналы / MetaTrader 5 / AI Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan

AI Scalping MT5

Lo Thi Mai Loan
Lo Thi Mai Loan

Lo Thi Mai Loan

4.6 (277)
Присоединяйтесь к моему публичному чату MQL5: https://www.mql5.com/en/messages/03bc48d6988ddc01
5 продуктов 14 сигналов 3 кода 3 комментария
0 отзывов
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 49 USD в месяц
прирост с 2026 -11%
VantageMarkets-Live 19
1:500
Как подписаться?
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
7 (63.63%)
Убыточных трейдов:
4 (36.36%)
Лучший трейд:
4.56 USD
Худший трейд:
-9.87 USD
Общая прибыль:
14.96 USD (16 167 pips)
Общий убыток:
-36.40 USD (132 867 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (3.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
6.25 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.34
Торговая активность:
7.23%
Макс. загрузка депозита:
15.32%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.99
Длинных трейдов:
5 (45.45%)
Коротких трейдов:
6 (54.55%)
Профит фактор:
0.41
Мат. ожидание:
-1.95 USD
Средняя прибыль:
2.14 USD
Средний убыток:
-9.10 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-9.87 USD)
Макс. убыток в серии:
-9.87 USD (1)
Прирост в месяц:
-10.72%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
21.44 USD
Максимальная:
21.75 USD (10.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.86% (21.75 USD)
По эквити:
4.47% (8.38 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 7
EURUSD 4
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD -23
EURUSD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD -117K
EURUSD -1
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4.56 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +3.84 USD
Макс. убыток в серии: -9.87 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 19" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real12
0.00 × 40
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
VantageMarkets-Live 19
0.24 × 123
GoMarkets-Live
0.64 × 66
FBS-Real
4.64 × 115
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This is AI Scalping MT5
Нет отзывов
2026.08.07 11:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.06 19:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.31 16:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.22 14:05
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.20 16:08
Share of trading days is too low
2026.07.20 16:08
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.20 16:08
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.20 04:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.20 04:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.20 04:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.20 04:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.20 04:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AI Scalping MT5
49 USD в месяц
-11%
0
0
USD
179
USD
3
100%
11
63%
7%
0.41
-1.95
USD
11%
1:500
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