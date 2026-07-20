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Lo Thi Mai Loan

AI Scalping MT5

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增长自 2026 -11%
VantageMarkets-Live 19
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  • 结余
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  • 提取
交易:
11
盈利交易:
7 (63.63%)
亏损交易:
4 (36.36%)
最好交易:
4.56 USD
最差交易:
-9.87 USD
毛利:
14.96 USD (16 167 pips)
毛利亏损:
-36.40 USD (132 867 pips)
最大连续赢利:
3 (3.84 USD)
最大连续盈利:
6.25 USD (2)
夏普比率:
-0.34
交易活动:
6.04%
最大入金加载:
15.32%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.99
长期交易:
5 (45.45%)
短期交易:
6 (54.55%)
利润因子:
0.41
预期回报:
-1.95 USD
平均利润:
2.14 USD
平均损失:
-9.10 USD
最大连续失误:
1 (-9.87 USD)
最大连续亏损:
-9.87 USD (1)
每月增长:
-10.72%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
21.44 USD
最大值:
21.75 USD (10.86%)
相对跌幅:
结余:
10.86% (21.75 USD)
净值:
4.47% (8.38 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 7
EURUSD 4
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD -23
EURUSD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD -117K
EURUSD -1
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
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最好交易: +4.56 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +3.84 USD
最大连续亏损: -9.87 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageMarkets-Live 19 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real12
0.00 × 40
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
VantageMarkets-Live 19
0.24 × 123
GoMarkets-Live
0.64 × 66
FBS-Real
4.64 × 115
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没有评论
2026.08.07 11:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.06 19:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.31 16:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.22 14:05
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.20 16:08
Share of trading days is too low
2026.07.20 16:08
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.20 16:08
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.20 04:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.20 04:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.20 04:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.20 04:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.20 04:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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