- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
11
盈利交易:
7 (63.63%)
亏损交易:
4 (36.36%)
最好交易:
4.56 USD
最差交易:
-9.87 USD
毛利:
14.96 USD (16 167 pips)
毛利亏损:
-36.40 USD (132 867 pips)
最大连续赢利:
3 (3.84 USD)
最大连续盈利:
6.25 USD (2)
夏普比率:
-0.34
交易活动:
6.04%
最大入金加载:
15.32%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.99
长期交易:
5 (45.45%)
短期交易:
6 (54.55%)
利润因子:
0.41
预期回报:
-1.95 USD
平均利润:
2.14 USD
平均损失:
-9.10 USD
最大连续失误:
1 (-9.87 USD)
最大连续亏损:
-9.87 USD (1)
每月增长:
-10.72%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
21.44 USD
最大值:
21.75 USD (10.86%)
相对跌幅:
结余:
10.86% (21.75 USD)
净值:
4.47% (8.38 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|7
|EURUSD
|4
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|-23
|EURUSD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|-117K
|EURUSD
|-1
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.56 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +3.84 USD
最大连续亏损: -9.87 USD
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结余
周
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交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月49 USD
-11%
0
0
USD
USD
179
USD
USD
3
100%
11
63%
6%
0.41
-1.95
USD
USD
11%
1:500