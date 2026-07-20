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Trisno Tohar

Trading Signal

Trisno Tohar
Trisno Tohar

Trisno Tohar

0 отзывов
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -68%
MaxrichGroup-Real
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
65
Прибыльных трейдов:
30 (46.15%)
Убыточных трейдов:
35 (53.85%)
Лучший трейд:
21.85 USD
Худший трейд:
-14.80 USD
Общая прибыль:
122.40 USD (10 488 pips)
Общий убыток:
-166.19 USD (15 169 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (27.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
27.20 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
18.44%
Макс. загрузка депозита:
54.37%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
33
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.87
Длинных трейдов:
25 (38.46%)
Коротких трейдов:
40 (61.54%)
Профит фактор:
0.74
Мат. ожидание:
-0.67 USD
Средняя прибыль:
4.08 USD
Средний убыток:
-4.75 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-20.51 USD)
Макс. убыток в серии:
-26.56 USD (3)
Прирост в месяц:
-42.27%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
49.58 USD
Максимальная:
50.16 USD (235.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
71.66% (50.16 USD)
По эквити:
29.69% (35.10 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 46
AUDUSD 10
USDJPY 4
CHFJPY 1
GBPJPY 1
NZDUSD 1
GBPUSD 1
EURUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -69
AUDUSD 12
USDJPY 16
CHFJPY 1
GBPJPY 1
NZDUSD 0
GBPUSD -2
EURUSD -4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -6.3K
AUDUSD 631
USDJPY 642
CHFJPY 188
GBPJPY 286
NZDUSD 19
GBPUSD -28
EURUSD -70
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +21.85 USD
Худший трейд: -15 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +27.20 USD
Макс. убыток в серии: -20.51 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Alpari-PRO
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
CapitalPointTrading-Live29
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
VantageMarkets-Live 22
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 12
PreciseFX-Live
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
еще 323...
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Trading Signal is an automated trading signal designed to capture medium-term market trends with disciplined risk management.

Features

  • Markets:  GBPJPY, USDJPY,AUDUSD,XAUUSD
  • Timeframes:  H4,D1
  • Uses Stop Loss and Take Profit on every trade
  • No Martingale
  • No Grid

Risk Management

  • Target Risk per trade:  MAX 15 %
  • Target maximum drawdown: below 20%
  • Focus on long-term consistency rather than aggressive growth

Recommended Account

  • Minimum deposit: $300
  • Recommended leverage: 1:200 or higher
  • VPS is recommended for uninterrupted execution

Disclaimer
Trading involves substantial risk. Past performance does not guarantee future results. Please subscribe only if you understand and accept the risks involved.











































































































Нет отзывов
2026.08.06 14:48
Share of trading days is too low
2026.08.03 10:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.29 20:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.29 19:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.27 03:55
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.27 03:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.27 02:55
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.27 02:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.27 01:54
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.27 01:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.23 15:23
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.23 12:21
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 6.67% of days out of the 60 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.23 12:21
80% of trades performed within 2 days. This comprises 3.33% of days out of the 60 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.22 14:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.20 12:06
Share of trading days is too low
2026.07.20 12:06
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.20 12:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.20 12:06
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.20 11:07
Share of trading days is too low
2026.07.20 11:07
Share of days for 80% of trades is too low
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Trading Signal
30 USD в месяц
-68%
0
0
USD
1
USD
11
0%
65
46%
18%
0.73
-0.67
USD
72%
1:200
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Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.