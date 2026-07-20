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Trisno Tohar

Trading Signal

Trisno Tohar
Trisno Tohar

Trisno Tohar

0条评论
11
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 -68%
MaxrichGroup-Real
1:200
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
65
盈利交易:
30 (46.15%)
亏损交易:
35 (53.85%)
最好交易:
21.85 USD
最差交易:
-14.80 USD
毛利:
122.40 USD (10 488 pips)
毛利亏损:
-166.19 USD (15 169 pips)
最大连续赢利:
5 (27.20 USD)
最大连续盈利:
27.20 USD (5)
夏普比率:
-0.00
交易活动:
15.06%
最大入金加载:
54.37%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.87
长期交易:
25 (38.46%)
短期交易:
40 (61.54%)
利润因子:
0.74
预期回报:
-0.67 USD
平均利润:
4.08 USD
平均损失:
-4.75 USD
最大连续失误:
4 (-20.51 USD)
最大连续亏损:
-26.56 USD (3)
每月增长:
-42.27%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
49.58 USD
最大值:
50.16 USD (235.05%)
相对跌幅:
结余:
71.66% (50.16 USD)
净值:
29.69% (35.10 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 46
AUDUSD 10
USDJPY 4
CHFJPY 1
GBPJPY 1
NZDUSD 1
GBPUSD 1
EURUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -69
AUDUSD 12
USDJPY 16
CHFJPY 1
GBPJPY 1
NZDUSD 0
GBPUSD -2
EURUSD -4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -6.3K
AUDUSD 631
USDJPY 642
CHFJPY 188
GBPJPY 286
NZDUSD 19
GBPUSD -28
EURUSD -70
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +21.85 USD
最差交易: -15 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +27.20 USD
最大连续亏损: -20.51 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 3
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
CapitalPointTrading-Live29
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 12
ATCBrokers-US Live
0.00 × 6
VantageMarkets-Live 22
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
324 更多...
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Trading Signal is an automated trading signal designed to capture medium-term market trends with disciplined risk management.

Features

  • Markets:  GBPJPY, USDJPY,AUDUSD,XAUUSD
  • Timeframes:  H4,D1
  • Uses Stop Loss and Take Profit on every trade
  • No Martingale
  • No Grid

Risk Management

  • Target Risk per trade:  MAX 15 %
  • Target maximum drawdown: below 20%
  • Focus on long-term consistency rather than aggressive growth

Recommended Account

  • Minimum deposit: $300
  • Recommended leverage: 1:200 or higher
  • VPS is recommended for uninterrupted execution

Disclaimer
Trading involves substantial risk. Past performance does not guarantee future results. Please subscribe only if you understand and accept the risks involved.











































































































没有评论
2026.08.12 17:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.08.06 14:48
Share of trading days is too low
2026.08.03 10:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.29 20:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.29 19:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.27 03:55
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.27 03:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.27 02:55
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.27 02:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.27 01:54
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.27 01:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.23 15:23
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.23 12:21
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 6.67% of days out of the 60 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.23 12:21
80% of trades performed within 2 days. This comprises 3.33% of days out of the 60 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.22 14:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.20 12:06
Share of trading days is too low
2026.07.20 12:06
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.20 12:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.20 12:06
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.20 11:07
Share of trading days is too low
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Trading Signal
每月30 USD
-68%
0
0
USD
1
USD
11
0%
65
46%
15%
0.73
-0.67
USD
72%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载