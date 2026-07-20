- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
65
盈利交易:
30 (46.15%)
亏损交易:
35 (53.85%)
最好交易:
21.85 USD
最差交易:
-14.80 USD
毛利:
122.40 USD (10 488 pips)
毛利亏损:
-166.19 USD (15 169 pips)
最大连续赢利:
5 (27.20 USD)
最大连续盈利:
27.20 USD (5)
夏普比率:
-0.00
交易活动:
15.06%
最大入金加载:
54.37%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.87
长期交易:
25 (38.46%)
短期交易:
40 (61.54%)
利润因子:
0.74
预期回报:
-0.67 USD
平均利润:
4.08 USD
平均损失:
-4.75 USD
最大连续失误:
4 (-20.51 USD)
最大连续亏损:
-26.56 USD (3)
每月增长:
-42.27%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
49.58 USD
最大值:
50.16 USD (235.05%)
相对跌幅:
结余:
71.66% (50.16 USD)
净值:
29.69% (35.10 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|46
|AUDUSD
|10
|USDJPY
|4
|CHFJPY
|1
|GBPJPY
|1
|NZDUSD
|1
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-69
|AUDUSD
|12
|USDJPY
|16
|CHFJPY
|1
|GBPJPY
|1
|NZDUSD
|0
|GBPUSD
|-2
|EURUSD
|-4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-6.3K
|AUDUSD
|631
|USDJPY
|642
|CHFJPY
|188
|GBPJPY
|286
|NZDUSD
|19
|GBPUSD
|-28
|EURUSD
|-70
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +21.85 USD
最差交易: -15 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +27.20 USD
最大连续亏损: -20.51 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 3
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 12
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 6
|
VantageMarkets-Live 22
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
Trading Signal is an automated trading signal designed to capture medium-term market trends with disciplined risk management.
Features
- Markets: GBPJPY, USDJPY,AUDUSD,XAUUSD
- Timeframes: H4,D1
- Uses Stop Loss and Take Profit on every trade
- No Martingale
- No Grid
Risk Management
- Target Risk per trade: MAX 15 %
- Target maximum drawdown: below 20%
- Focus on long-term consistency rather than aggressive growth
Recommended Account
- Minimum deposit: $300
- Recommended leverage: 1:200 or higher
- VPS is recommended for uninterrupted execution
Disclaimer
Trading involves substantial risk. Past performance does not guarantee future results. Please subscribe only if you understand and accept the risks involved.
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-68%
0
0
USD
USD
1
USD
USD
11
0%
65
46%
15%
0.73
-0.67
USD
USD
72%
1:200