- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
31
Прибыльных трейдов:
14 (45.16%)
Убыточных трейдов:
17 (54.84%)
Лучший трейд:
1 178.23 USD
Худший трейд:
-815.58 USD
Общая прибыль:
7 978.40 USD (17 391 pips)
Общий убыток:
-8 997.35 USD (17 507 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (3 367.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 367.38 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
8.21%
Макс. загрузка депозита:
21.84%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.22
Длинных трейдов:
19 (61.29%)
Коротких трейдов:
12 (38.71%)
Профит фактор:
0.89
Мат. ожидание:
-32.87 USD
Средняя прибыль:
569.89 USD
Средний убыток:
-529.26 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-4 351.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 351.64 USD (8)
Прирост в месяц:
-1.02%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 017.63 USD
Максимальная:
4 667.36 USD (4.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.63% (4 657.25 USD)
По эквити:
1.13% (1 140.50 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-116
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 178.23 USD
Худший трейд: -816 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +3 367.38 USD
Макс. убыток в серии: -4 351.64 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
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This is the Live Signal for New Era Gold
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-1%
0
0
USD
USD
99K
USD
USD
3
100%
31
45%
8%
0.88
-32.87
USD
USD
5%
1:200