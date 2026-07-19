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Сигналы / MetaTrader 5 / New Era Gold
Jannie Barwise

New Era Gold

Jannie Barwise
Jannie Barwise

Jannie Barwise

5 (2)
7 продуктов 1 сигнал
0 отзывов
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -1%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
31
Прибыльных трейдов:
14 (45.16%)
Убыточных трейдов:
17 (54.84%)
Лучший трейд:
1 178.23 USD
Худший трейд:
-815.58 USD
Общая прибыль:
7 978.40 USD (17 391 pips)
Общий убыток:
-8 997.35 USD (17 507 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (3 367.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 367.38 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
8.21%
Макс. загрузка депозита:
21.84%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.22
Длинных трейдов:
19 (61.29%)
Коротких трейдов:
12 (38.71%)
Профит фактор:
0.89
Мат. ожидание:
-32.87 USD
Средняя прибыль:
569.89 USD
Средний убыток:
-529.26 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-4 351.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 351.64 USD (8)
Прирост в месяц:
-1.02%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 017.63 USD
Максимальная:
4 667.36 USD (4.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.63% (4 657.25 USD)
По эквити:
1.13% (1 140.50 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -116
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 178.23 USD
Худший трейд: -816 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +3 367.38 USD
Макс. убыток в серии: -4 351.64 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
FPMarketsLLC-Live
1.62 × 39
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
еще 5...
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This is the Live Signal for New Era Gold
Нет отзывов
2026.08.10 15:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.24 18:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.20 20:10
Share of trading days is too low
2026.07.20 20:10
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.19 22:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.19 22:05
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.19 22:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.19 22:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.19 22:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
New Era Gold
30 USD в месяц
-1%
0
0
USD
99K
USD
3
100%
31
45%
8%
0.88
-32.87
USD
5%
1:200
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