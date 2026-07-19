- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
32
盈利交易:
15 (46.87%)
亏损交易:
17 (53.13%)
最好交易:
1 178.23 USD
最差交易:
-815.58 USD
毛利:
8 420.40 USD (18 285 pips)
毛利亏损:
-9 002.84 USD (17 507 pips)
最大连续赢利:
4 (3 367.38 USD)
最大连续盈利:
3 367.38 USD (4)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
8.21%
最大入金加载:
21.84%
最近交易:
23 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.12
长期交易:
20 (62.50%)
短期交易:
12 (37.50%)
利润因子:
0.94
预期回报:
-18.20 USD
平均利润:
561.36 USD
平均损失:
-529.58 USD
最大连续失误:
8 (-4 351.64 USD)
最大连续亏损:
-4 351.64 USD (8)
每月增长:
-0.58%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
4 017.63 USD
最大值:
4 667.36 USD (4.64%)
相对跌幅:
结余:
4.63% (4 657.25 USD)
净值:
1.13% (1 140.50 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-582
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|778
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 178.23 USD
最差交易: -816 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +3 367.38 USD
最大连续亏损: -4 351.64 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-1%
0
0
USD
USD
99K
USD
USD
4
100%
32
46%
8%
0.93
-18.20
USD
USD
5%
1:200