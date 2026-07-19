- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
306
Прибыльных трейдов:
208 (67.97%)
Убыточных трейдов:
98 (32.03%)
Лучший трейд:
40.27 GBP
Худший трейд:
-70.75 GBP
Общая прибыль:
1 374.47 GBP (36 355 pips)
Общий убыток:
-1 173.80 GBP (24 843 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (70.00 GBP)
Макс. прибыль в серии:
76.39 GBP (6)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
15.23%
Макс. загрузка депозита:
13.02%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
0.90
Длинных трейдов:
148 (48.37%)
Коротких трейдов:
158 (51.63%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
0.66 GBP
Средняя прибыль:
6.61 GBP
Средний убыток:
-11.98 GBP
Макс. серия проигрышей:
4 (-9.79 GBP)
Макс. убыток в серии:
-147.10 GBP (3)
Прирост в месяц:
5.73%
Годовой прогноз:
69.49%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
18.91 GBP
Максимальная:
223.47 GBP (31.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.61% (223.33 GBP)
По эквити:
3.48% (53.90 GBP)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|159
|AUDNZD
|107
|AUDUSD
|40
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPCAD
|297
|AUDNZD
|-112
|AUDUSD
|74
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPCAD
|8.5K
|AUDNZD
|-285
|AUDUSD
|3.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +40.27 GBP
Худший трейд: -71 GBP
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +70.00 GBP
Макс. убыток в серии: -9.79 GBP
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 3
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 10
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 3
|
ICTrading-MT5-4
|0.22 × 9
|
TitanFX-MT5-01
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-MT5
|0.46 × 13
|
itexsys-Platform
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.66 × 966
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.72 × 542
|
BlackBullMarkets-Live
|1.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|1.96 × 49
|
Tickmill-Live
|2.00 × 2
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|2.47 × 19
|
Axiory-Live
|2.59 × 46
|
Exness-MT5Real5
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real33
|3.14 × 7
|
VantageInternational-Live
|4.46 × 24
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|4.88 × 17
|
FBSTradestone-Real
|6.00 × 2
|
Forex.com-Live 536
|7.40 × 5
|
RoboForex-Pro
|8.91 × 57
|
PUPrime-Live
|10.00 × 6
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
28%
0
0
USD
USD
1.6K
GBP
GBP
65
98%
306
67%
15%
1.17
0.66
GBP
GBP
18%
1:200