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Сигналы / MetaTrader 5 / JfasheyiTrade
John Fasheyiku

JfasheyiTrade

John Fasheyiku
John Fasheyiku

John Fasheyiku

8 тем 7 комментариев
0 отзывов
Надежность
65 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 28%
ICMarketsSC-MT5-4
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
306
Прибыльных трейдов:
208 (67.97%)
Убыточных трейдов:
98 (32.03%)
Лучший трейд:
40.27 GBP
Худший трейд:
-70.75 GBP
Общая прибыль:
1 374.47 GBP (36 355 pips)
Общий убыток:
-1 173.80 GBP (24 843 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (70.00 GBP)
Макс. прибыль в серии:
76.39 GBP (6)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
15.23%
Макс. загрузка депозита:
13.02%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
0.90
Длинных трейдов:
148 (48.37%)
Коротких трейдов:
158 (51.63%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
0.66 GBP
Средняя прибыль:
6.61 GBP
Средний убыток:
-11.98 GBP
Макс. серия проигрышей:
4 (-9.79 GBP)
Макс. убыток в серии:
-147.10 GBP (3)
Прирост в месяц:
5.73%
Годовой прогноз:
69.49%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
18.91 GBP
Максимальная:
223.47 GBP (31.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.61% (223.33 GBP)
По эквити:
3.48% (53.90 GBP)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPCAD 159
AUDNZD 107
AUDUSD 40
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPCAD 297
AUDNZD -112
AUDUSD 74
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPCAD 8.5K
AUDNZD -285
AUDUSD 3.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +40.27 GBP
Худший трейд: -71 GBP
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +70.00 GBP
Макс. убыток в серии: -9.79 GBP

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-ECN
0.00 × 3
Opogroup-Server1
0.00 × 10
FusionMarkets-Live
0.00 × 3
ICTrading-MT5-4
0.22 × 9
TitanFX-MT5-01
0.33 × 6
ICMarketsSC-MT5
0.46 × 13
itexsys-Platform
0.50 × 2
Exness-MT5Real10
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.66 × 966
ICMarketsSC-MT5-4
0.72 × 542
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
1.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
1.96 × 49
Tickmill-Live
2.00 × 2
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
VantageInternational-Live 4
2.47 × 19
Axiory-Live
2.59 × 46
Exness-MT5Real5
3.00 × 1
Exness-MT5Real33
3.14 × 7
VantageInternational-Live
4.46 × 24
CapitalPointTrading-MT5-4
4.88 × 17
FBSTradestone-Real
6.00 × 2
Forex.com-Live 536
7.40 × 5
RoboForex-Pro
8.91 × 57
PUPrime-Live
10.00 × 6
еще 9...
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Нет отзывов
2026.07.23 08:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.21 09:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.19 20:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.19 20:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.19 20:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.19 20:03
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 1.86% of days out of 430 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.19 19:03
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.19 19:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.19 19:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
JfasheyiTrade
30 USD в месяц
28%
0
0
USD
1.6K
GBP
65
98%
306
67%
15%
1.17
0.66
GBP
18%
1:200
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Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

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