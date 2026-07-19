- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
307
盈利交易:
209 (68.07%)
亏损交易:
98 (31.92%)
最好交易:
40.27 GBP
最差交易:
-70.75 GBP
毛利:
1 386.33 GBP (36 529 pips)
毛利亏损:
-1 174.16 GBP (24 843 pips)
最大连续赢利:
11 (70.00 GBP)
最大连续盈利:
76.39 GBP (6)
夏普比率:
0.08
交易活动:
15.22%
最大入金加载:
13.02%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
16 小时
采收率:
0.95
长期交易:
149 (48.53%)
短期交易:
158 (51.47%)
利润因子:
1.18
预期回报:
0.69 GBP
平均利润:
6.63 GBP
平均损失:
-11.98 GBP
最大连续失误:
4 (-9.79 GBP)
最大连续亏损:
-147.10 GBP (3)
每月增长:
6.49%
年度预测:
78.74%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
18.91 GBP
最大值:
223.47 GBP (31.72%)
相对跌幅:
结余:
17.61% (223.33 GBP)
净值:
3.48% (53.90 GBP)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|160
|AUDNZD
|107
|AUDUSD
|40
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPCAD
|312
|AUDNZD
|-112
|AUDUSD
|74
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPCAD
|8.6K
|AUDNZD
|-285
|AUDUSD
|3.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +40.27 GBP
最差交易: -71 GBP
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +70.00 GBP
最大连续亏损: -9.79 GBP
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 3
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 10
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 3
|
ICTrading-MT5-4
|0.22 × 9
|
TitanFX-MT5-01
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-MT5
|0.46 × 13
|
itexsys-Platform
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.66 × 966
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.72 × 542
|
BlackBullMarkets-Live
|1.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|1.96 × 49
|
Tickmill-Live
|2.00 × 2
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|2.47 × 19
|
Axiory-Live
|2.59 × 46
|
Exness-MT5Real5
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real33
|3.14 × 7
|
VantageInternational-Live
|4.46 × 24
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|4.88 × 17
|
FBSTradestone-Real
|6.00 × 2
|
Forex.com-Live 536
|7.40 × 5
|
RoboForex-Pro
|8.91 × 57
|
PUPrime-Live
|10.00 × 6
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
29%
0
0
USD
USD
1.6K
GBP
GBP
66
98%
307
68%
15%
1.18
0.69
GBP
GBP
18%
1:200