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Сигналы / MetaTrader 4 / Autopilot Vibranium Akun Ke 3062
Ido Pratama

Autopilot Vibranium Akun Ke 3062

Ido Pratama
Ido Pratama

Ido Pratama

0 отзывов
Надежность
85 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2024 370%
FBS-Real-9
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
355
Прибыльных трейдов:
211 (59.43%)
Убыточных трейдов:
144 (40.56%)
Лучший трейд:
140.98 USD
Худший трейд:
-53.43 USD
Общая прибыль:
2 589.22 USD (112 878 pips)
Общий убыток:
-1 172.45 USD (76 971 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (39.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
195.88 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
98.90%
Макс. загрузка депозита:
1.94%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
8.18
Длинных трейдов:
174 (49.01%)
Коротких трейдов:
181 (50.99%)
Профит фактор:
2.21
Мат. ожидание:
3.99 USD
Средняя прибыль:
12.27 USD
Средний убыток:
-8.14 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-108.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-173.26 USD (4)
Прирост в месяц:
9.03%
Годовой прогноз:
109.62%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
173.26 USD (18.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.98% (173.26 USD)
По эквити:
5.65% (49.62 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 355
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 1.4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 36K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +140.98 USD
Худший трейд: -53 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +39.88 USD
Макс. убыток в серии: -108.24 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TitanFX-01
0.00 × 1
FPMarkets-Live3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 4
TitanFX-04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 11
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
XMGlobal-Real 38
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 7
Tickmill-Live
0.00 × 1
FXCM-USDReal04
0.00 × 1
XMTrading-Real 25
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
CMXMarkets-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 9
ICMarkets-Live08
0.00 × 3
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.14 × 7
ECMarkets-Live02
0.17 × 6
еще 53...
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AUTOPILOT VIBRANIUM

Keamanan Modal Adalah Prioritas Utama

Banyak robot trading menjanjikan profit besar, tetapi mengabaikan risiko yang dapat menghabiskan modal dalam waktu singkat. Autopilot Vibranium hadir dengan filosofi yang berbeda: menjaga keamanan modal sebagai prioritas utama, kemudian mengupayakan pertumbuhan profit yang stabil dan berkelanjutan.

Robot ini dikembangkan untuk trader yang mengutamakan konsistensi, manajemen risiko yang disiplin, dan ketenangan dalam berinvestasi, bukan sekadar mengejar keuntungan sesaat.

Mengapa Memilih Autopilot Vibranium?

Fokus pada Keamanan Modal
Setiap keputusan trading dirancang dengan mempertimbangkan pengelolaan risiko agar akun tetap lebih stabil dalam menghadapi berbagai kondisi pasar.

Digunakan oleh 4.500+ Pengguna di Seluruh Dunia
Telah dipercaya oleh ribuan pengguna dari berbagai negara untuk membantu mengotomatisasi aktivitas trading mereka.

Kompatibel dengan Semua Broker MT4 & MT5
Dapat digunakan pada hampir seluruh broker yang mendukung platform MetaTrader 4 maupun MetaTrader 5.

Trading Otomatis 24 Jam
Robot bekerja secara otomatis untuk menganalisis pasar dan mengeksekusi transaksi sesuai algoritma yang telah dirancang.

Algoritma yang Terus Dikembangkan
Autopilot Vibranium terus diperbarui agar mampu beradaptasi dengan perubahan karakteristik pasar dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

Komitmen Kami

Kami percaya bahwa menjaga modal jauh lebih penting daripada mengejar profit yang tinggi namun berisiko besar. Dengan modal yang tetap terjaga, peluang untuk memperoleh hasil yang konsisten dalam jangka panjang akan menjadi lebih besar.

Karena itulah Autopilot Vibranium dikembangkan dengan pendekatan yang mengutamakan stabilitas, disiplin, dan pengelolaan risiko, sehingga cocok digunakan oleh trader yang menginginkan sistem trading otomatis dengan pendekatan yang lebih bijaksana.

Garansi Margin Call

Sebagai bentuk kepercayaan terhadap kualitas produk kami, Autopilot Vibranium dilengkapi dengan Garansi Margin Call sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

Autopilot Vibranium

Lindungi Modal Anda. Bangun Profit Secara Konsisten.


Нет отзывов
2026.07.29 20:15
No swaps are charged
2026.07.29 20:15
No swaps are charged
2026.07.29 20:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.29 19:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.28 17:06
No swaps are charged on the signal account
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Autopilot Vibranium Akun Ke 3062
50 USD в месяц
370%
0
0
USD
920
USD
85
100%
355
59%
99%
2.20
3.99
USD
19%
1:500
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