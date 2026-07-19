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Signals / MetaTrader 4 / Autopilot Vibranium Akun Ke 3062
Ido Pratama

Autopilot Vibranium Akun Ke 3062

Ido Pratama
Ido Pratama

Ido Pratama

0 reviews
Reliability
84 weeks
0 / 0 USD
Copy for 50 USD per month
growth since 2024 368%
FBS-Real-9
1:500
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
354
Profit Trades:
210 (59.32%)
Loss Trades:
144 (40.68%)
Best trade:
140.98 USD
Worst trade:
-53.43 USD
Gross Profit:
2 584.33 USD (112 389 pips)
Gross Loss:
-1 172.45 USD (76 971 pips)
Maximum consecutive wins:
8 (39.88 USD)
Maximal consecutive profit:
195.88 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading activity:
98.90%
Max deposit load:
1.94%
Latest trade:
3 days ago
Trades per week:
7
Avg holding time:
4 days
Recovery Factor:
8.15
Long Trades:
173 (48.87%)
Short Trades:
181 (51.13%)
Profit Factor:
2.20
Expected Payoff:
3.99 USD
Average Profit:
12.31 USD
Average Loss:
-8.14 USD
Maximum consecutive losses:
5 (-108.24 USD)
Maximal consecutive loss:
-173.26 USD (4)
Monthly growth:
8.89%
Annual Forecast:
107.89%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
173.26 USD (18.98%)
Relative drawdown:
By Balance:
18.98% (173.26 USD)
By Equity:
5.65% (49.62 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
GBPUSD 354
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 1.4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 35K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +140.98 USD
Worst trade: -53 USD
Maximum consecutive wins: 2
Maximum consecutive losses: 4
Maximal consecutive profit: +39.88 USD
Maximal consecutive loss: -108.24 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "FBS-Real-9" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

TitanFX-01
0.00 × 1
FPMarkets-Live3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 4
TitanFX-04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 11
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
XMGlobal-Real 38
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 7
Tickmill-Live
0.00 × 1
FXCM-USDReal04
0.00 × 1
XMTrading-Real 25
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
CMXMarkets-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 9
ICMarkets-Live08
0.00 × 3
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.14 × 7
ECMarkets-Live02
0.17 × 6
53 more...
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AUTOPILOT VIBRANIUM

Keamanan Modal Adalah Prioritas Utama

Banyak robot trading menjanjikan profit besar, tetapi mengabaikan risiko yang dapat menghabiskan modal dalam waktu singkat. Autopilot Vibranium hadir dengan filosofi yang berbeda: menjaga keamanan modal sebagai prioritas utama, kemudian mengupayakan pertumbuhan profit yang stabil dan berkelanjutan.

Robot ini dikembangkan untuk trader yang mengutamakan konsistensi, manajemen risiko yang disiplin, dan ketenangan dalam berinvestasi, bukan sekadar mengejar keuntungan sesaat.

Mengapa Memilih Autopilot Vibranium?

Fokus pada Keamanan Modal
Setiap keputusan trading dirancang dengan mempertimbangkan pengelolaan risiko agar akun tetap lebih stabil dalam menghadapi berbagai kondisi pasar.

Digunakan oleh 4.500+ Pengguna di Seluruh Dunia
Telah dipercaya oleh ribuan pengguna dari berbagai negara untuk membantu mengotomatisasi aktivitas trading mereka.

Kompatibel dengan Semua Broker MT4 & MT5
Dapat digunakan pada hampir seluruh broker yang mendukung platform MetaTrader 4 maupun MetaTrader 5.

Trading Otomatis 24 Jam
Robot bekerja secara otomatis untuk menganalisis pasar dan mengeksekusi transaksi sesuai algoritma yang telah dirancang.

Algoritma yang Terus Dikembangkan
Autopilot Vibranium terus diperbarui agar mampu beradaptasi dengan perubahan karakteristik pasar dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

Komitmen Kami

Kami percaya bahwa menjaga modal jauh lebih penting daripada mengejar profit yang tinggi namun berisiko besar. Dengan modal yang tetap terjaga, peluang untuk memperoleh hasil yang konsisten dalam jangka panjang akan menjadi lebih besar.

Karena itulah Autopilot Vibranium dikembangkan dengan pendekatan yang mengutamakan stabilitas, disiplin, dan pengelolaan risiko, sehingga cocok digunakan oleh trader yang menginginkan sistem trading otomatis dengan pendekatan yang lebih bijaksana.

Garansi Margin Call

Sebagai bentuk kepercayaan terhadap kualitas produk kami, Autopilot Vibranium dilengkapi dengan Garansi Margin Call sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

Autopilot Vibranium

Lindungi Modal Anda. Bangun Profit Secara Konsisten.


No reviews
2026.07.29 20:15
No swaps are charged
2026.07.29 20:15
No swaps are charged
2026.07.29 20:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.29 19:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.28 17:06
No swaps are charged on the signal account
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Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Autopilot Vibranium Akun Ke 3062
50 USD per month
368%
0
0
USD
915
USD
84
100%
354
59%
99%
2.20
3.99
USD
19%
1:500
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How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 4 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.