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信号 / MetaTrader 4 / Autopilot Vibranium Akun Ke 3062
Ido Pratama

Autopilot Vibranium Akun Ke 3062

Ido Pratama
Ido Pratama

Ido Pratama

0条评论
可靠性
85
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2024 370%
FBS-Real-9
1:500
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
355
盈利交易:
211 (59.43%)
亏损交易:
144 (40.56%)
最好交易:
140.98 USD
最差交易:
-53.43 USD
毛利:
2 589.22 USD (112 878 pips)
毛利亏损:
-1 172.45 USD (76 971 pips)
最大连续赢利:
8 (39.88 USD)
最大连续盈利:
195.88 USD (2)
夏普比率:
0.21
交易活动:
98.90%
最大入金加载:
1.94%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
4 天
采收率:
8.18
长期交易:
174 (49.01%)
短期交易:
181 (50.99%)
利润因子:
2.21
预期回报:
3.99 USD
平均利润:
12.27 USD
平均损失:
-8.14 USD
最大连续失误:
5 (-108.24 USD)
最大连续亏损:
-173.26 USD (4)
每月增长:
9.03%
年度预测:
109.62%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
173.26 USD (18.98%)
相对跌幅:
结余:
18.98% (173.26 USD)
净值:
5.65% (49.62 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 355
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD 1.4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD 36K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +140.98 USD
最差交易: -53 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +39.88 USD
最大连续亏损: -108.24 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-9 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

TitanFX-01
0.00 × 1
FPMarkets-Live3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 4
TitanFX-04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 11
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
XMGlobal-Real 38
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 7
Tickmill-Live
0.00 × 1
FXCM-USDReal04
0.00 × 1
XMTrading-Real 25
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
CMXMarkets-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 9
ICMarkets-Live08
0.00 × 3
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.14 × 7
ECMarkets-Live02
0.17 × 6
53 更多...
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AUTOPILOT VIBRANIUM

Keamanan Modal Adalah Prioritas Utama

Banyak robot trading menjanjikan profit besar, tetapi mengabaikan risiko yang dapat menghabiskan modal dalam waktu singkat. Autopilot Vibranium hadir dengan filosofi yang berbeda: menjaga keamanan modal sebagai prioritas utama, kemudian mengupayakan pertumbuhan profit yang stabil dan berkelanjutan.

Robot ini dikembangkan untuk trader yang mengutamakan konsistensi, manajemen risiko yang disiplin, dan ketenangan dalam berinvestasi, bukan sekadar mengejar keuntungan sesaat.

Mengapa Memilih Autopilot Vibranium?

Fokus pada Keamanan Modal
Setiap keputusan trading dirancang dengan mempertimbangkan pengelolaan risiko agar akun tetap lebih stabil dalam menghadapi berbagai kondisi pasar.

Digunakan oleh 4.500+ Pengguna di Seluruh Dunia
Telah dipercaya oleh ribuan pengguna dari berbagai negara untuk membantu mengotomatisasi aktivitas trading mereka.

Kompatibel dengan Semua Broker MT4 & MT5
Dapat digunakan pada hampir seluruh broker yang mendukung platform MetaTrader 4 maupun MetaTrader 5.

Trading Otomatis 24 Jam
Robot bekerja secara otomatis untuk menganalisis pasar dan mengeksekusi transaksi sesuai algoritma yang telah dirancang.

Algoritma yang Terus Dikembangkan
Autopilot Vibranium terus diperbarui agar mampu beradaptasi dengan perubahan karakteristik pasar dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

Komitmen Kami

Kami percaya bahwa menjaga modal jauh lebih penting daripada mengejar profit yang tinggi namun berisiko besar. Dengan modal yang tetap terjaga, peluang untuk memperoleh hasil yang konsisten dalam jangka panjang akan menjadi lebih besar.

Karena itulah Autopilot Vibranium dikembangkan dengan pendekatan yang mengutamakan stabilitas, disiplin, dan pengelolaan risiko, sehingga cocok digunakan oleh trader yang menginginkan sistem trading otomatis dengan pendekatan yang lebih bijaksana.

Garansi Margin Call

Sebagai bentuk kepercayaan terhadap kualitas produk kami, Autopilot Vibranium dilengkapi dengan Garansi Margin Call sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

Autopilot Vibranium

Lindungi Modal Anda. Bangun Profit Secara Konsisten.


没有评论
2026.07.29 20:15
No swaps are charged
2026.07.29 20:15
No swaps are charged
2026.07.29 20:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.29 19:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.28 17:06
No swaps are charged on the signal account
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Autopilot Vibranium Akun Ke 3062
每月50 USD
370%
0
0
USD
920
USD
85
100%
355
59%
99%
2.20
3.99
USD
19%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

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