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Сигналы / MetaTrader 5 / Simple Hedge Replace Fibonacci EA
Lakshya Pandey

Simple Hedge Replace Fibonacci EA

Lakshya Pandey
Lakshya Pandey

Lakshya Pandey

5 (2)
7 продуктов 1 сигнал 1 код
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 57%
BlackBullMarkets-Live
1:500
Как подписаться?
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
85
Прибыльных трейдов:
75 (88.23%)
Убыточных трейдов:
10 (11.76%)
Лучший трейд:
93.05 USD
Худший трейд:
-93.72 USD
Общая прибыль:
395.17 USD (19 326 pips)
Общий убыток:
-337.95 USD (24 974 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (16.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
129.81 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
3.33%
Макс. загрузка депозита:
29.73%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
17 минут
Фактор восстановления:
0.61
Длинных трейдов:
38 (44.71%)
Коротких трейдов:
47 (55.29%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
0.67 USD
Средняя прибыль:
5.27 USD
Средний убыток:
-33.80 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-93.72 USD)
Макс. убыток в серии:
-93.72 USD (1)
Прирост в месяц:
44.86%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11.91 USD
Максимальная:
93.72 USD (38.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
41.07% (61.39 USD)
По эквити:
41.36% (60.88 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 85
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 57
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -5.6K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +93.05 USD
Худший трейд: -94 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +16.39 USD
Макс. убыток в серии: -93.72 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackBullMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TickmillUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
3.94 × 17
BlackBullMarkets-Live
5.96 × 668
Exness-MT5Real11
8.61 × 36
AdmiralMarkets-Live
9.00 × 2
RoboForex-Pro
11.81 × 16
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This signal represents the performance of Simple Hedge Replace Fibonacci EA.
Нет отзывов
2026.08.11 00:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.06 11:03
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.08.06 01:00
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.08.06 01:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.20 02:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.19 16:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.19 16:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Simple Hedge Replace Fibonacci EA
30 USD в месяц
57%
0
0
USD
157
USD
5
100%
85
88%
3%
1.16
0.67
USD
41%
1:500
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