- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
85
Прибыльных трейдов:
75 (88.23%)
Убыточных трейдов:
10 (11.76%)
Лучший трейд:
93.05 USD
Худший трейд:
-93.72 USD
Общая прибыль:
395.17 USD (19 326 pips)
Общий убыток:
-337.95 USD (24 974 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (16.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
129.81 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
3.33%
Макс. загрузка депозита:
29.73%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
17 минут
Фактор восстановления:
0.61
Длинных трейдов:
38 (44.71%)
Коротких трейдов:
47 (55.29%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
0.67 USD
Средняя прибыль:
5.27 USD
Средний убыток:
-33.80 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-93.72 USD)
Макс. убыток в серии:
-93.72 USD (1)
Прирост в месяц:
44.86%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11.91 USD
Максимальная:
93.72 USD (38.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
41.07% (61.39 USD)
По эквити:
41.36% (60.88 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|85
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|57
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-5.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +93.05 USD
Худший трейд: -94 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +16.39 USD
Макс. убыток в серии: -93.72 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackBullMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.94 × 17
|
BlackBullMarkets-Live
|5.96 × 668
|
Exness-MT5Real11
|8.61 × 36
|
AdmiralMarkets-Live
|9.00 × 2
|
RoboForex-Pro
|11.81 × 16
This signal represents the performance of Simple Hedge Replace Fibonacci EA.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
57%
0
0
USD
USD
157
USD
USD
5
100%
85
88%
3%
1.16
0.67
USD
USD
41%
1:500