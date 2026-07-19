Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackBullMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TickmillUK-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 3.94 × 17 BlackBullMarkets-Live 5.96 × 668 Exness-MT5Real11 8.61 × 36 AdmiralMarkets-Live 9.00 × 2 RoboForex-Pro 11.81 × 16 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика