- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
91
盈利交易:
81 (89.01%)
亏损交易:
10 (10.99%)
最好交易:
93.05 USD
最差交易:
-93.72 USD
毛利:
399.91 USD (19 797 pips)
毛利亏损:
-337.95 USD (24 974 pips)
最大连续赢利:
22 (16.39 USD)
最大连续盈利:
129.81 USD (2)
夏普比率:
0.10
交易活动:
3.33%
最大入金加载:
29.73%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
16 分钟
采收率:
0.66
长期交易:
44 (48.35%)
短期交易:
47 (51.65%)
利润因子:
1.18
预期回报:
0.68 USD
平均利润:
4.94 USD
平均损失:
-33.80 USD
最大连续失误:
1 (-93.72 USD)
最大连续亏损:
-93.72 USD (1)
每月增长:
43.93%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
11.91 USD
最大值:
93.72 USD (38.13%)
相对跌幅:
结余:
41.07% (61.39 USD)
净值:
41.36% (60.88 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|91
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|62
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-5.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +93.05 USD
最差交易: -94 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +16.39 USD
最大连续亏损: -93.72 USD
This signal represents the performance of Simple Hedge Replace Fibonacci EA.
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预期回报
提取
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每月30 USD
62%
0
0
USD
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162
USD
USD
6
100%
91
89%
3%
1.18
0.68
USD
USD
41%
1:500