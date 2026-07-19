СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / CARRO CAPITAL GOLD TRADING
Carrolien Elisabeth Margaretha Hoebe

CARRO CAPITAL GOLD TRADING

Carrolien Elisabeth Margaretha Hoebe
Carrolien Elisabeth Margaretha Hoebe

Carrolien Elisabeth Margaretha Hoebe

0 отзывов
Надежность
13 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 45%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
189
Прибыльных трейдов:
147 (77.77%)
Убыточных трейдов:
42 (22.22%)
Лучший трейд:
108.22 USD
Худший трейд:
-72.48 USD
Общая прибыль:
2 649.23 USD (192 718 pips)
Общий убыток:
-526.17 USD (34 599 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (942.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
942.97 USD (28)
Коэффициент Шарпа:
0.44
Торговая активность:
10.14%
Макс. загрузка депозита:
4.45%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
38
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
11.62
Длинных трейдов:
42 (22.22%)
Коротких трейдов:
147 (77.78%)
Профит фактор:
5.03
Мат. ожидание:
11.23 USD
Средняя прибыль:
18.02 USD
Средний убыток:
-12.53 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-102.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-117.52 USD (3)
Прирост в месяц:
6.32%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
101.13 USD
Максимальная:
182.75 USD (3.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.58% (181.82 USD)
По эквити:
1.18% (62.43 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 189
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 2.1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 158K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +108.22 USD
Худший трейд: -72 USD
Макс. серия выигрышей: 28
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +942.97 USD
Макс. убыток в серии: -102.70 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
EBCFinancialGroupKY-Live01
0.00 × 1
tegasFX-Main-UK
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live
0.00 × 1
TriveEurope-Live2
0.00 × 1
ExnessKE-MT5Real9
0.00 × 1
Capital.ComBah-Live
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 1
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
4.70 × 10
OxSecurities-Live
4.80 × 5
Exness-MT5Real26
5.00 × 6
Exness-MT5Real5
5.18 × 11
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
FxPro-MT5 Live02
9.14 × 35
Top1Group-Live
9.17 × 24
ICMarketsSC-MT5-4
10.39 × 162
Exness-MT5Real10
13.67 × 6
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
еще 15...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

This signal is only trading on Gold

No martingale, no grid.

With TP and calculated SL

Нет отзывов
2026.08.05 13:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 02:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.04 17:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.28 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.27 03:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.22 17:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.20 11:07
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.19 11:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
CARRO CAPITAL GOLD TRADING
30 USD в месяц
45%
0
0
USD
5.4K
USD
13
93%
189
77%
10%
5.03
11.23
USD
4%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.