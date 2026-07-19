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- Просадка
Всего трейдов:
189
Прибыльных трейдов:
147 (77.77%)
Убыточных трейдов:
42 (22.22%)
Лучший трейд:
108.22 USD
Худший трейд:
-72.48 USD
Общая прибыль:
2 649.23 USD (192 718 pips)
Общий убыток:
-526.17 USD (34 599 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (942.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
942.97 USD (28)
Коэффициент Шарпа:
0.44
Торговая активность:
10.14%
Макс. загрузка депозита:
4.45%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
38
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
11.62
Длинных трейдов:
42 (22.22%)
Коротких трейдов:
147 (77.78%)
Профит фактор:
5.03
Мат. ожидание:
11.23 USD
Средняя прибыль:
18.02 USD
Средний убыток:
-12.53 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-102.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-117.52 USD (3)
Прирост в месяц:
6.32%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
101.13 USD
Максимальная:
182.75 USD (3.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.58% (181.82 USD)
По эквити:
1.18% (62.43 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|189
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|2.1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|158K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +108.22 USD
Худший трейд: -72 USD
Макс. серия выигрышей: 28
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +942.97 USD
Макс. убыток в серии: -102.70 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|0.00 × 1
|
tegasFX-Main-UK
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 1
|
TriveEurope-Live2
|0.00 × 1
|
ExnessKE-MT5Real9
|0.00 × 1
|
Capital.ComBah-Live
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 1
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|4.70 × 10
|
OxSecurities-Live
|4.80 × 5
|
Exness-MT5Real26
|5.00 × 6
|
Exness-MT5Real5
|5.18 × 11
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
FxPro-MT5 Live02
|9.14 × 35
|
Top1Group-Live
|9.17 × 24
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.39 × 162
|
Exness-MT5Real10
|13.67 × 6
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
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This signal is only trading on Gold
No martingale, no grid.
With TP and calculated SL
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
45%
0
0
USD
USD
5.4K
USD
USD
13
93%
189
77%
10%
5.03
11.23
USD
USD
4%
1:500