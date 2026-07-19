- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
189
盈利交易:
147 (77.77%)
亏损交易:
42 (22.22%)
最好交易:
108.22 USD
最差交易:
-72.48 USD
毛利:
2 649.23 USD (192 718 pips)
毛利亏损:
-526.17 USD (34 599 pips)
最大连续赢利:
28 (942.97 USD)
最大连续盈利:
942.97 USD (28)
夏普比率:
0.44
交易活动:
10.14%
最大入金加载:
4.45%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
38
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
11.62
长期交易:
42 (22.22%)
短期交易:
147 (77.78%)
利润因子:
5.03
预期回报:
11.23 USD
平均利润:
18.02 USD
平均损失:
-12.53 USD
最大连续失误:
10 (-102.70 USD)
最大连续亏损:
-117.52 USD (3)
每月增长:
6.32%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
101.13 USD
最大值:
182.75 USD (3.60%)
相对跌幅:
结余:
3.58% (181.82 USD)
净值:
1.18% (62.43 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|189
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|2.1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|158K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +108.22 USD
最差交易: -72 USD
最大连续赢利: 28
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +942.97 USD
最大连续亏损: -102.70 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CapitalPointTrading-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|0.00 × 1
|
tegasFX-Main-UK
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 1
|
TriveEurope-Live2
|0.00 × 1
|
ExnessKE-MT5Real9
|0.00 × 1
|
Capital.ComBah-Live
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 1
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|4.70 × 10
|
OxSecurities-Live
|4.80 × 5
|
Exness-MT5Real26
|5.00 × 6
|
Exness-MT5Real5
|5.18 × 11
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|7.23 × 35
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
Top1Group-Live
|7.63 × 24
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.39 × 162
|
Exness-MT5Real10
|13.67 × 6
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
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No martingale, no grid.
With TP and calculated SL
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
45%
0
0
USD
USD
5.4K
USD
USD
13
93%
189
77%
10%
5.03
11.23
USD
USD
4%
1:500