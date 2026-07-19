Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ATCBrokers-Live 1 0.00 × 2 BlueberryMarkets-Live 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 2 Tickmill-Live05 0.00 × 1 Pepperstone-Edge09 0.00 × 3 ICMarkets-Live10 0.00 × 1 ICMarkets-Live09 0.00 × 16 XM.COM-Real 11 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live20 0.00 × 1 Exness-Real 0.00 × 1 OneTrade-Real 0.00 × 2 Monex-Server2 0.00 × 1 AxiTrader-US06-Live 0.00 × 5 ICMarkets-Live07 0.21 × 39 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.32 × 87 CFHMarkets-Live1 0.36 × 42 ICMarkets-Live18 0.40 × 25 ICMarkets-Live14 0.60 × 5 IKOfx-Main 0.67 × 3 GlobalPrime-Live 0.71 × 104 FusionMarkets-Demo 0.73 × 11 RoboForex-ECN-2 0.76 × 34 OrtegaCapital-Server 0.82 × 113 ICMarkets-Live06 0.85 × 27 AxiTrader-US07-Live 0.94 × 49 еще 147... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика