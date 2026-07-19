СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Rocket Queen
Matthew Wong

Rocket Queen

Matthew Wong
Matthew Wong

Matthew Wong

0 отзывов
Надежность
14 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 8%
Darwinex-Live
1:200
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
76
Прибыльных трейдов:
30 (39.47%)
Убыточных трейдов:
46 (60.53%)
Лучший трейд:
41.14 USD
Худший трейд:
-13.29 USD
Общая прибыль:
291.88 USD (13 646 pips)
Общий убыток:
-211.55 USD (10 692 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (57.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
64.09 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
56.75%
Макс. загрузка депозита:
21.07%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.20
Длинных трейдов:
32 (42.11%)
Коротких трейдов:
44 (57.89%)
Профит фактор:
1.38
Мат. ожидание:
1.06 USD
Средняя прибыль:
9.73 USD
Средний убыток:
-4.60 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-45.21 USD)
Макс. убыток в серии:
-45.21 USD (7)
Прирост в месяц:
0.05%
Годовой прогноз:
0.59%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
66.75 USD (6.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.20% (66.75 USD)
По эквити:
1.17% (12.71 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 74
NZDUSD 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 90
NZDUSD -10
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 3.3K
NZDUSD -309
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +41.14 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +57.86 USD
Макс. убыток в серии: -45.21 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ATCBrokers-Live 1
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 1
Pepperstone-Edge09
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 16
XM.COM-Real 11
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.00 × 2
Monex-Server2
0.00 × 1
AxiTrader-US06-Live
0.00 × 5
ICMarkets-Live07
0.21 × 39
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.32 × 87
CFHMarkets-Live1
0.36 × 42
ICMarkets-Live18
0.40 × 25
ICMarkets-Live14
0.60 × 5
IKOfx-Main
0.67 × 3
GlobalPrime-Live
0.71 × 104
FusionMarkets-Demo
0.73 × 11
RoboForex-ECN-2
0.76 × 34
OrtegaCapital-Server
0.82 × 113
ICMarkets-Live06
0.85 × 27
AxiTrader-US07-Live
0.94 × 49
еще 147...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.07.20 11:07
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.78% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Rocket Queen
30 USD в месяц
8%
0
0
USD
1.1K
USD
14
100%
76
39%
57%
1.37
1.06
USD
6%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.