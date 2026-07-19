- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
76
Прибыльных трейдов:
30 (39.47%)
Убыточных трейдов:
46 (60.53%)
Лучший трейд:
41.14 USD
Худший трейд:
-13.29 USD
Общая прибыль:
291.88 USD (13 646 pips)
Общий убыток:
-211.55 USD (10 692 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (57.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
64.09 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
56.75%
Макс. загрузка депозита:
21.07%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.20
Длинных трейдов:
32 (42.11%)
Коротких трейдов:
44 (57.89%)
Профит фактор:
1.38
Мат. ожидание:
1.06 USD
Средняя прибыль:
9.73 USD
Средний убыток:
-4.60 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-45.21 USD)
Макс. убыток в серии:
-45.21 USD (7)
Прирост в месяц:
0.05%
Годовой прогноз:
0.59%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
66.75 USD (6.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.20% (66.75 USD)
По эквити:
1.17% (12.71 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|74
|NZDUSD
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|90
|NZDUSD
|-10
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|3.3K
|NZDUSD
|-309
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +41.14 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +57.86 USD
Макс. убыток в серии: -45.21 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 16
|
XM.COM-Real 11
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
OneTrade-Real
|0.00 × 2
|
Monex-Server2
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US06-Live
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live07
|0.21 × 39
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.32 × 87
|
CFHMarkets-Live1
|0.36 × 42
|
ICMarkets-Live18
|0.40 × 25
|
ICMarkets-Live14
|0.60 × 5
|
IKOfx-Main
|0.67 × 3
|
GlobalPrime-Live
|0.71 × 104
|
FusionMarkets-Demo
|0.73 × 11
|
RoboForex-ECN-2
|0.76 × 34
|
OrtegaCapital-Server
|0.82 × 113
|
ICMarkets-Live06
|0.85 × 27
|
AxiTrader-US07-Live
|0.94 × 49
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
8%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
14
100%
76
39%
57%
1.37
1.06
USD
USD
6%
1:200