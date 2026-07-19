- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
76
盈利交易:
30 (39.47%)
亏损交易:
46 (60.53%)
最好交易:
41.14 USD
最差交易:
-13.29 USD
毛利:
291.88 USD (13 646 pips)
毛利亏损:
-211.55 USD (10 692 pips)
最大连续赢利:
5 (57.86 USD)
最大连续盈利:
64.09 USD (4)
夏普比率:
0.11
交易活动:
60.89%
最大入金加载:
21.07%
最近交易:
12 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.20
长期交易:
32 (42.11%)
短期交易:
44 (57.89%)
利润因子:
1.38
预期回报:
1.06 USD
平均利润:
9.73 USD
平均损失:
-4.60 USD
最大连续失误:
7 (-45.21 USD)
最大连续亏损:
-45.21 USD (7)
每月增长:
0.32%
年度预测:
0.59%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
66.75 USD (6.20%)
相对跌幅:
结余:
6.20% (66.75 USD)
净值:
1.17% (12.71 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|74
|NZDUSD
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|90
|NZDUSD
|-10
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|3.3K
|NZDUSD
|-309
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +41.14 USD
最差交易: -13 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +57.86 USD
最大连续亏损: -45.21 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 16
|
XM.COM-Real 11
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
OneTrade-Real
|0.00 × 2
|
Monex-Server2
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US06-Live
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live07
|0.21 × 39
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.32 × 87
|
CFHMarkets-Live1
|0.36 × 42
|
ICMarkets-Live18
|0.40 × 25
|
ICMarkets-Live14
|0.60 × 5
|
IKOfx-Main
|0.67 × 3
|
GlobalPrime-Live
|0.71 × 104
|
FusionMarkets-Demo
|0.73 × 11
|
RoboForex-ECN-2
|0.76 × 34
|
OrtegaCapital-Server
|0.82 × 113
|
ICMarkets-Live06
|0.85 × 27
|
AxiTrader-US07-Live
|0.94 × 49
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
8%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
14
100%
76
39%
61%
1.37
1.06
USD
USD
6%
1:200