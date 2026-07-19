- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
40
Прибыльных трейдов:
22 (55.00%)
Убыточных трейдов:
18 (45.00%)
Лучший трейд:
687.72 USD
Худший трейд:
-1 489.20 USD
Общая прибыль:
2 620.63 USD (19 396 pips)
Общий убыток:
-3 297.71 USD (32 688 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (176.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
921.78 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
1.47%
Макс. загрузка депозита:
26.18%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.45
Длинных трейдов:
16 (40.00%)
Коротких трейдов:
24 (60.00%)
Профит фактор:
0.79
Мат. ожидание:
-16.93 USD
Средняя прибыль:
119.12 USD
Средний убыток:
-183.21 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-893.54 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 489.20 USD (1)
Прирост в месяц:
-26.72%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
986.98 USD
Максимальная:
1 489.20 USD (99.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
74.85% (1 124.08 USD)
По эквити:
35.12% (1 053.60 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|37
|USOUSD.s
|2
|CADCHF.s
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.s
|-574
|USOUSD.s
|-103
|CADCHF.s
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.s
|-10K
|USOUSD.s
|-3K
|CADCHF.s
|-22
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +687.72 USD
Худший трейд: -1 489 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +176.10 USD
Макс. убыток в серии: -893.54 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PUPrime-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
We only trade when we see high probability trade opportunities. We aim to protect capital and grow steadily over a long period of time. Join and let's trade together.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-66%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
19
0%
40
55%
1%
0.79
-16.93
USD
USD
75%
1:500