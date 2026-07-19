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Сигналы / MetaTrader 5 / Equity First
Samuel Oluwatomi Odunlami

Equity First

Samuel Oluwatomi Odunlami
Samuel Oluwatomi Odunlami

Samuel Oluwatomi Odunlami

0 отзывов
19 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -66%
PUPrime-Live
1:500
Как подписаться?
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
40
Прибыльных трейдов:
22 (55.00%)
Убыточных трейдов:
18 (45.00%)
Лучший трейд:
687.72 USD
Худший трейд:
-1 489.20 USD
Общая прибыль:
2 620.63 USD (19 396 pips)
Общий убыток:
-3 297.71 USD (32 688 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (176.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
921.78 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
1.47%
Макс. загрузка депозита:
26.18%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.45
Длинных трейдов:
16 (40.00%)
Коротких трейдов:
24 (60.00%)
Профит фактор:
0.79
Мат. ожидание:
-16.93 USD
Средняя прибыль:
119.12 USD
Средний убыток:
-183.21 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-893.54 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 489.20 USD (1)
Прирост в месяц:
-26.72%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
986.98 USD
Максимальная:
1 489.20 USD (99.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
74.85% (1 124.08 USD)
По эквити:
35.12% (1 053.60 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.s 37
USOUSD.s 2
CADCHF.s 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.s -574
USOUSD.s -103
CADCHF.s 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.s -10K
USOUSD.s -3K
CADCHF.s -22
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +687.72 USD
Худший трейд: -1 489 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +176.10 USD
Макс. убыток в серии: -893.54 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PUPrime-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

We only trade when we see high probability trade opportunities. We aim to protect capital and grow steadily over a long period of time. Join and let's trade together.
Нет отзывов
2026.08.06 14:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.06 14:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.06 13:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.06 13:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.20 11:07
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.19 02:53
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Equity First
30 USD в месяц
-66%
0
0
USD
1.8K
USD
19
0%
40
55%
1%
0.79
-16.93
USD
75%
1:500
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