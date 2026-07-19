- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
40
盈利交易:
22 (55.00%)
亏损交易:
18 (45.00%)
最好交易:
687.72 USD
最差交易:
-1 489.20 USD
毛利:
2 620.63 USD (19 396 pips)
毛利亏损:
-3 297.71 USD (32 688 pips)
最大连续赢利:
4 (176.10 USD)
最大连续盈利:
921.78 USD (3)
夏普比率:
0.17
交易活动:
1.47%
最大入金加载:
26.18%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.45
长期交易:
16 (40.00%)
短期交易:
24 (60.00%)
利润因子:
0.79
预期回报:
-16.93 USD
平均利润:
119.12 USD
平均损失:
-183.21 USD
最大连续失误:
8 (-893.54 USD)
最大连续亏损:
-1 489.20 USD (1)
每月增长:
-26.72%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
986.98 USD
最大值:
1 489.20 USD (99.13%)
相对跌幅:
结余:
74.85% (1 124.08 USD)
净值:
35.12% (1 053.60 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|37
|USOUSD.s
|2
|CADCHF.s
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.s
|-574
|USOUSD.s
|-103
|CADCHF.s
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.s
|-10K
|USOUSD.s
|-3K
|CADCHF.s
|-22
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +687.72 USD
最差交易: -1 489 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +176.10 USD
最大连续亏损: -893.54 USD
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无数据
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赢%
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PF
预期回报
提取
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每月30 USD
-66%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
19
0%
40
55%
1%
0.79
-16.93
USD
USD
75%
1:500