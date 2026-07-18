СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Retirement for Young Investors
Alexandre Rolins Lopes

Retirement for Young Investors

Alexandre Rolins Lopes
Alexandre Rolins Lopes

Alexandre Rolins Lopes

0 отзывов
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -6%
RoboForex-ECN-2
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
164
Прибыльных трейдов:
127 (77.43%)
Убыточных трейдов:
37 (22.56%)
Лучший трейд:
12.92 USD
Худший трейд:
-43.29 USD
Общая прибыль:
373.71 USD (46 991 pips)
Общий убыток:
-469.22 USD (72 355 pips)
Макс. серия выигрышей:
40 (148.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
148.59 USD (40)
Коэффициент Шарпа:
-0.09
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
127.35%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
81
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
-0.21
Длинных трейдов:
164 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.80
Мат. ожидание:
-0.58 USD
Средняя прибыль:
2.94 USD
Средний убыток:
-12.68 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-444.83 USD)
Макс. убыток в серии:
-444.83 USD (18)
Прирост в месяц:
-6.47%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
116.22 USD
Максимальная:
461.91 USD (71.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.76% (461.91 USD)
По эквити:
92.21% (774.73 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 95
GBPUSD 69
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY -299
GBPUSD 204
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY -46K
GBPUSD 21K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +12.92 USD
Худший трейд: -43 USD
Макс. серия выигрышей: 40
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +148.59 USD
Макс. убыток в серии: -444.83 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
TTCM-Live3
0.00 × 1
XMTrading-Real 34
0.00 × 4
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-3
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 8
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 7
TradingProInternational-Live 2
0.07 × 54
VTMarkets-Live 3
0.12 × 124
RoboMarketsLLC-ECN
0.24 × 25
ICMarketsSC-Live22
0.25 × 8
TMGM.TradeMax-Live8
0.28 × 18
Tickmill-Live10
0.33 × 95
ICMarketsSC-Live06
0.36 × 11
ICMarketsSC-Live15
0.36 × 44
ICMarketsSC-Live09
0.37 × 223
TMGM.TradeMax-Demo
0.40 × 15
ForexTimeFXTM-ECN2
0.40 × 40
ICMarketsSC-Live16
0.40 × 25
GoMarkets-Real 1
0.46 × 56
TMGM.TradeMax-Live3
0.47 × 104
BlackBullMarkets-Live
0.54 × 67
еще 76...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Этот счет предназначен для молодых людей до 30 лет. Операции предполагают низкий риск и умеренную, стабильную прибыль. Идея в том, чтобы молодой инвестор делал ежемесячные взносы (любого размера), и за каждые 1000 долларов инвестор сможет увеличить множитель на 0,01. Всем хорошей пенсии! Кредиты Mr. Jonny
Нет отзывов
2026.08.07 13:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.07 12:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.07 12:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.31 11:42
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2026.07.31 10:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.31 09:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.31 08:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 22:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 21:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 19:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 18:36
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 16:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.21 12:49
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.21 09:20
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.07.21 04:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.21 03:16
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.07.21 02:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.20 15:08
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2026.07.18 20:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.18 20:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Retirement for Young Investors
30 USD в месяц
-6%
0
0
USD
8
USD
5
100%
164
77%
100%
0.79
-0.58
USD
92%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.