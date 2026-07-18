Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live11 0.00 × 1 TTCM-Live3 0.00 × 1 XMTrading-Real 34 0.00 × 4 VantageFXInternational-Live 7 0.00 × 3 RoboForex-ProCent-3 0.00 × 2 RoboForex-Prime 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live27 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live20 0.00 × 8 Pepperstone-Edge12 0.00 × 1 Exness-Real28 0.00 × 7 TradingProInternational-Live 2 0.07 × 54 VTMarkets-Live 3 0.12 × 124 RoboMarketsLLC-ECN 0.24 × 25 ICMarketsSC-Live22 0.25 × 8 TMGM.TradeMax-Live8 0.28 × 18 Tickmill-Live10 0.33 × 95 ICMarketsSC-Live06 0.36 × 11 ICMarketsSC-Live15 0.36 × 44 ICMarketsSC-Live09 0.37 × 223 TMGM.TradeMax-Demo 0.40 × 15 ForexTimeFXTM-ECN2 0.40 × 40 ICMarketsSC-Live16 0.40 × 25 GoMarkets-Real 1 0.46 × 56 TMGM.TradeMax-Live3 0.47 × 104 BlackBullMarkets-Live 0.54 × 67 еще 76... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика