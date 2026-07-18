- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
164
Прибыльных трейдов:
127 (77.43%)
Убыточных трейдов:
37 (22.56%)
Лучший трейд:
12.92 USD
Худший трейд:
-43.29 USD
Общая прибыль:
373.71 USD (46 991 pips)
Общий убыток:
-469.22 USD (72 355 pips)
Макс. серия выигрышей:
40 (148.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
148.59 USD (40)
Коэффициент Шарпа:
-0.09
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
127.35%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
81
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
-0.21
Длинных трейдов:
164 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.80
Мат. ожидание:
-0.58 USD
Средняя прибыль:
2.94 USD
Средний убыток:
-12.68 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-444.83 USD)
Макс. убыток в серии:
-444.83 USD (18)
Прирост в месяц:
-6.47%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
116.22 USD
Максимальная:
461.91 USD (71.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.76% (461.91 USD)
По эквити:
92.21% (774.73 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|95
|GBPUSD
|69
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|-299
|GBPUSD
|204
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|-46K
|GBPUSD
|21K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +12.92 USD
Худший трейд: -43 USD
Макс. серия выигрышей: 40
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +148.59 USD
Макс. убыток в серии: -444.83 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
TTCM-Live3
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 4
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-3
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 7
|
TradingProInternational-Live 2
|0.07 × 54
|
VTMarkets-Live 3
|0.12 × 124
|
RoboMarketsLLC-ECN
|0.24 × 25
|
ICMarketsSC-Live22
|0.25 × 8
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.28 × 18
|
Tickmill-Live10
|0.33 × 95
|
ICMarketsSC-Live06
|0.36 × 11
|
ICMarketsSC-Live15
|0.36 × 44
|
ICMarketsSC-Live09
|0.37 × 223
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.40 × 15
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.40 × 40
|
ICMarketsSC-Live16
|0.40 × 25
|
GoMarkets-Real 1
|0.46 × 56
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.47 × 104
|
BlackBullMarkets-Live
|0.54 × 67
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Этот счет предназначен для молодых людей до 30 лет. Операции предполагают низкий риск и умеренную, стабильную прибыль. Идея в том, чтобы молодой инвестор делал ежемесячные взносы (любого размера), и за каждые 1000 долларов инвестор сможет увеличить множитель на 0,01. Всем хорошей пенсии! Кредиты Mr. Jonny
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-6%
0
0
USD
USD
8
USD
USD
5
100%
164
77%
100%
0.79
-0.58
USD
USD
92%
1:500