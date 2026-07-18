- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
172
盈利交易:
134 (77.90%)
亏损交易:
38 (22.09%)
最好交易:
12.92 USD
最差交易:
-43.29 USD
毛利:
396.15 USD (50 596 pips)
毛利亏损:
-469.33 USD (72 365 pips)
最大连续赢利:
40 (148.59 USD)
最大连续盈利:
148.59 USD (40)
夏普比率:
-0.06
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
127.35%
最近交易:
12 几小时前
每周交易:
65
平均持有时间:
4 天
采收率:
-0.16
长期交易:
172 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
0.84
预期回报:
-0.43 USD
平均利润:
2.96 USD
平均损失:
-12.35 USD
最大连续失误:
18 (-444.83 USD)
最大连续亏损:
-444.83 USD (18)
每月增长:
-6.31%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
116.22 USD
最大值:
461.91 USD (71.34%)
相对跌幅:
结余:
22.76% (461.91 USD)
净值:
92.21% (774.73 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|102
|GBPUSD
|70
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|-277
|GBPUSD
|204
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|-42K
|GBPUSD
|21K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +12.92 USD
最差交易: -43 USD
最大连续赢利: 40
最大连续失误: 18
最大连续盈利: +148.59 USD
最大连续亏损: -444.83 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
TTCM-Live3
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 4
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-3
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 7
|
TradingProInternational-Live 2
|0.07 × 54
|
VTMarkets-Live 3
|0.12 × 124
|
RoboMarketsLLC-ECN
|0.24 × 25
|
ICMarketsSC-Live22
|0.25 × 8
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.28 × 18
|
Tickmill-Live10
|0.33 × 95
|
ICMarketsSC-Live06
|0.36 × 11
|
ICMarketsSC-Live15
|0.36 × 44
|
ICMarketsSC-Live09
|0.37 × 223
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.40 × 15
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.40 × 40
|
ICMarketsSC-Live16
|0.40 × 25
|
GoMarkets-Real 1
|0.46 × 56
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.47 × 104
|
BlackBullMarkets-Live
|0.54 × 67
這個帳戶是針對30歲以下的年輕人。操作目標是低風險和穩定適中的收益。想法是年輕投資者每月投入資金（不限金額），每累積1000美元，投資者的乘數就可以增加0.01。祝大家退休愉快！鳴謝 Mr. Jonny
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-5%
0
0
USD
USD
30
USD
USD
6
100%
172
77%
100%
0.84
-0.43
USD
USD
92%
1:500