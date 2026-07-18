信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Retirement for Young Investors
Alexandre Rolins Lopes

Retirement for Young Investors

Alexandre Rolins Lopes
Alexandre Rolins Lopes

Alexandre Rolins Lopes

0条评论
6
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 -5%
RoboForex-ECN-2
1:500
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
172
盈利交易:
134 (77.90%)
亏损交易:
38 (22.09%)
最好交易:
12.92 USD
最差交易:
-43.29 USD
毛利:
396.15 USD (50 596 pips)
毛利亏损:
-469.33 USD (72 365 pips)
最大连续赢利:
40 (148.59 USD)
最大连续盈利:
148.59 USD (40)
夏普比率:
-0.06
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
127.35%
最近交易:
12 几小时前
每周交易:
65
平均持有时间:
4 天
采收率:
-0.16
长期交易:
172 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
0.84
预期回报:
-0.43 USD
平均利润:
2.96 USD
平均损失:
-12.35 USD
最大连续失误:
18 (-444.83 USD)
最大连续亏损:
-444.83 USD (18)
每月增长:
-6.31%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
116.22 USD
最大值:
461.91 USD (71.34%)
相对跌幅:
结余:
22.76% (461.91 USD)
净值:
92.21% (774.73 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 102
GBPUSD 70
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY -277
GBPUSD 204
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY -42K
GBPUSD 21K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +12.92 USD
最差交易: -43 USD
最大连续赢利: 40
最大连续失误: 18
最大连续盈利: +148.59 USD
最大连续亏损: -444.83 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
TTCM-Live3
0.00 × 1
XMTrading-Real 34
0.00 × 4
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-3
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 8
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 7
TradingProInternational-Live 2
0.07 × 54
VTMarkets-Live 3
0.12 × 124
RoboMarketsLLC-ECN
0.24 × 25
ICMarketsSC-Live22
0.25 × 8
TMGM.TradeMax-Live8
0.28 × 18
Tickmill-Live10
0.33 × 95
ICMarketsSC-Live06
0.36 × 11
ICMarketsSC-Live15
0.36 × 44
ICMarketsSC-Live09
0.37 × 223
TMGM.TradeMax-Demo
0.40 × 15
ForexTimeFXTM-ECN2
0.40 × 40
ICMarketsSC-Live16
0.40 × 25
GoMarkets-Real 1
0.46 × 56
TMGM.TradeMax-Live3
0.47 × 104
BlackBullMarkets-Live
0.54 × 67
76 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
這個帳戶是針對30歲以下的年輕人。操作目標是低風險和穩定適中的收益。想法是年輕投資者每月投入資金（不限金額），每累積1000美元，投資者的乘數就可以增加0.01。祝大家退休愉快！鳴謝 Mr. Jonny
没有评论
2026.08.07 13:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.07 12:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.07 12:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.31 11:42
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2026.07.31 10:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.31 09:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.31 08:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 22:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 21:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 19:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 18:36
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 16:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.21 12:49
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.21 09:20
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.07.21 04:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.21 03:16
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.07.21 02:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.20 15:08
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2026.07.18 20:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.18 20:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Retirement for Young Investors
每月30 USD
-5%
0
0
USD
30
USD
6
100%
172
77%
100%
0.84
-0.43
USD
92%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载