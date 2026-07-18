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Сигналы / MetaTrader 5 / Gold is Cold 2
Alexander Kravtsov

Gold is Cold 2

Alexander Kravtsov
Alexander Kravtsov

Alexander Kravtsov

1 комментарий
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2026 13%
RoboForex-ECN
1:300
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
61
Прибыльных трейдов:
41 (67.21%)
Убыточных трейдов:
20 (32.79%)
Лучший трейд:
287.36 EUR
Худший трейд:
-554.33 EUR
Общая прибыль:
3 164.48 EUR (35 177 pips)
Общий убыток:
-2 400.84 EUR (26 844 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (1 173.65 EUR)
Макс. прибыль в серии:
1 173.65 EUR (13)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
64.15%
Макс. загрузка депозита:
9.02%
Последний трейд:
5 минут
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
0.79
Длинных трейдов:
27 (44.26%)
Коротких трейдов:
34 (55.74%)
Профит фактор:
1.32
Мат. ожидание:
12.52 EUR
Средняя прибыль:
77.18 EUR
Средний убыток:
-120.04 EUR
Макс. серия проигрышей:
6 (-878.04 EUR)
Макс. убыток в серии:
-878.04 EUR (6)
Прирост в месяц:
12.83%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
379.22 EUR
Максимальная:
961.66 EUR (14.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.74% (961.16 EUR)
По эквити:
24.85% (1 615.33 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAGUSD 31
XAUUSD 30
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAGUSD 937
XAUUSD -66
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAGUSD 3.6K
XAUUSD 4.7K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +287.36 EUR
Худший трейд: -554 EUR
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +1 173.65 EUR
Макс. убыток в серии: -878.04 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
AMarkets-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real35
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
5.67 × 3
VantageMarkets-Live 10
9.00 × 1
IFCMarketsLtd-Real
9.50 × 2
XMGlobal-MT5 4
10.00 × 6
ICMarketsSC-MT5-3
12.25 × 60
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
CapitalPointTrading-MT5-4
13.27 × 52
Exness-MT5Real5
14.47 × 30
VantageFX-Live
15.00 × 2
Coinexx-Live
16.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
18.46 × 84
FundedTraderMarkets-Server
18.93 × 28
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
BlackBullMarkets-Live
22.50 × 8
RoboForex-ECN
23.28 × 849
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Любите ли вы чувство азарта? Если да, то добро пожаловать в казино, вход 100$. Почему не 30? Мы же тут не в куклы играем. Даже путаны меньше сотки не берут. Любите ли вы металлы? Такие холодные, такие блестящие... Они таят в себе опасность, но притягивают к себе. Зачем нужно что либо еще, когда есть золото и серебро? 
Нет отзывов
2026.07.27 04:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.21 17:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.21 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.20 07:12
Share of trading days is too low
2026.07.20 07:12
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.18 19:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.18 19:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.18 19:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.18 19:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.18 19:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold is Cold 2
100 USD в месяц
13%
0
0
USD
6.7K
EUR
4
0%
61
67%
64%
1.31
12.52
EUR
25%
1:300
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