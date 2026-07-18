- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
61
Прибыльных трейдов:
41 (67.21%)
Убыточных трейдов:
20 (32.79%)
Лучший трейд:
287.36 EUR
Худший трейд:
-554.33 EUR
Общая прибыль:
3 164.48 EUR (35 177 pips)
Общий убыток:
-2 400.84 EUR (26 844 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (1 173.65 EUR)
Макс. прибыль в серии:
1 173.65 EUR (13)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
64.15%
Макс. загрузка депозита:
9.02%
Последний трейд:
5 минут
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
0.79
Длинных трейдов:
27 (44.26%)
Коротких трейдов:
34 (55.74%)
Профит фактор:
1.32
Мат. ожидание:
12.52 EUR
Средняя прибыль:
77.18 EUR
Средний убыток:
-120.04 EUR
Макс. серия проигрышей:
6 (-878.04 EUR)
Макс. убыток в серии:
-878.04 EUR (6)
Прирост в месяц:
12.83%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
379.22 EUR
Максимальная:
961.66 EUR (14.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.74% (961.16 EUR)
По эквити:
24.85% (1 615.33 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|31
|XAUUSD
|30
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAGUSD
|937
|XAUUSD
|-66
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAGUSD
|3.6K
|XAUUSD
|4.7K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +287.36 EUR
Худший трейд: -554 EUR
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +1 173.65 EUR
Макс. убыток в серии: -878.04 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
AMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|5.67 × 3
|
VantageMarkets-Live 10
|9.00 × 1
|
IFCMarketsLtd-Real
|9.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 4
|10.00 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-3
|12.25 × 60
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|13.27 × 52
|
Exness-MT5Real5
|14.47 × 30
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Coinexx-Live
|16.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|18.46 × 84
|
FundedTraderMarkets-Server
|18.93 × 28
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
BlackBullMarkets-Live
|22.50 × 8
|
RoboForex-ECN
|23.28 × 849
Любите ли вы чувство азарта? Если да, то добро пожаловать в казино, вход 100$. Почему не 30? Мы же тут не в куклы играем. Даже путаны меньше сотки не берут. Любите ли вы металлы? Такие холодные, такие блестящие... Они таят в себе опасность, но притягивают к себе. Зачем нужно что либо еще, когда есть золото и серебро?
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
13%
0
0
USD
USD
6.7K
EUR
EUR
4
0%
61
67%
64%
1.31
12.52
EUR
EUR
25%
1:300