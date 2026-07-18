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信号 / MetaTrader 5 / Gold is Cold 2
Alexander Kravtsov

Gold is Cold 2

Alexander Kravtsov
Alexander Kravtsov

Alexander Kravtsov

1 评论
0条评论
可靠性
4
0 / 0 USD
每月复制 100 USD per 
增长自 2026 13%
RoboForex-ECN
1:300
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
61
盈利交易:
41 (67.21%)
亏损交易:
20 (32.79%)
最好交易:
287.36 EUR
最差交易:
-554.33 EUR
毛利:
3 164.48 EUR (35 177 pips)
毛利亏损:
-2 401.38 EUR (26 844 pips)
最大连续赢利:
13 (1 173.65 EUR)
最大连续盈利:
1 173.65 EUR (13)
夏普比率:
0.11
交易活动:
67.23%
最大入金加载:
9.02%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
19
平均持有时间:
8 小时
采收率:
0.79
长期交易:
27 (44.26%)
短期交易:
34 (55.74%)
利润因子:
1.32
预期回报:
12.51 EUR
平均利润:
77.18 EUR
平均损失:
-120.07 EUR
最大连续失误:
6 (-878.04 EUR)
最大连续亏损:
-878.04 EUR (6)
每月增长:
12.83%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
379.22 EUR
最大值:
961.66 EUR (14.74%)
相对跌幅:
结余:
14.74% (961.16 EUR)
净值:
24.85% (1 615.33 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAGUSD 31
XAUUSD 30
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAGUSD 937
XAUUSD -66
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAGUSD 3.6K
XAUUSD 4.7K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +287.36 EUR
最差交易: -554 EUR
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +1 173.65 EUR
最大连续亏损: -878.04 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
AMarkets-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real35
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
5.67 × 3
VantageMarkets-Live 10
9.00 × 1
IFCMarketsLtd-Real
9.50 × 2
XMGlobal-MT5 4
10.00 × 6
ICMarketsSC-MT5-3
12.05 × 61
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
CapitalPointTrading-MT5-4
13.27 × 52
Exness-MT5Real5
14.47 × 30
VantageFX-Live
15.00 × 2
Coinexx-Live
16.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
18.46 × 84
FundedTraderMarkets-Server
18.93 × 28
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
BlackBullMarkets-Live
22.50 × 8
RoboForex-ECN
23.28 × 849
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Do you crave the thrill of gambling? Then step right into the casino—entry is a hundred dollars. Why not thirty? Because we’re not playing with toy chips here. Even a hooker won't settle for less than a hundred. And what of metals? So cold, so gleaming... They glint with danger, yet hold an irresistible allure. Who needs anything else when you have gold and silver at your fingertips?
没有评论
2026.07.27 04:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.21 17:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.21 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.20 07:12
Share of trading days is too low
2026.07.20 07:12
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.18 19:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.18 19:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.18 19:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.18 19:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.18 19:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Gold is Cold 2
每月100 USD
13%
0
0
USD
6.7K
EUR
4
0%
61
67%
67%
1.31
12.51
EUR
25%
1:300
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

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