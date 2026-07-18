СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Zoo2 Sharpe
Adul Tanthuvanit

Zoo2 Sharpe

Adul Tanthuvanit
Adul Tanthuvanit

Adul Tanthuvanit

5 (1)
I'm EA trader.

Don't call me Bro. I am not part of your family. I will completely ignore your messages.
5 продуктов 27 сигналов
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 1%
VantageMarkets-Live 19
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
112
Прибыльных трейдов:
63 (56.25%)
Убыточных трейдов:
49 (43.75%)
Лучший трейд:
183.38 USD
Худший трейд:
-187.63 USD
Общая прибыль:
2 328.22 USD (235 694 pips)
Общий убыток:
-2 290.72 USD (228 570 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (155.92 USD)
Макс. прибыль в серии:
282.74 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.01%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
51
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.05
Длинных трейдов:
55 (49.11%)
Коротких трейдов:
57 (50.89%)
Профит фактор:
1.02
Мат. ожидание:
0.33 USD
Средняя прибыль:
36.96 USD
Средний убыток:
-46.75 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-264.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-589.82 USD (4)
Прирост в месяц:
1.26%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
163.80 USD
Максимальная:
742.70 USD (20.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.24% (742.67 USD)
По эквити:
16.55% (607.06 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 112
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 38
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 7.1K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +183.38 USD
Худший трейд: -188 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +155.92 USD
Макс. убыток в серии: -264.12 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 19" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.09 23:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.04 15:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.04 06:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.31 08:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.29 12:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.28 16:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.27 19:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.27 05:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.27 03:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.21 00:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.20 23:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.20 15:08
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.20 10:14
Share of trading days is too low
2026.07.20 10:14
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.20 09:14
Share of trading days is too low
2026.07.20 09:14
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.18 15:45
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.18 15:45
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.18 15:45
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.18 15:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Zoo2 Sharpe
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
3K
USD
4
100%
112
56%
100%
1.01
0.33
USD
20%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.