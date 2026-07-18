- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
112
Прибыльных трейдов:
63 (56.25%)
Убыточных трейдов:
49 (43.75%)
Лучший трейд:
183.38 USD
Худший трейд:
-187.63 USD
Общая прибыль:
2 328.22 USD (235 694 pips)
Общий убыток:
-2 290.72 USD (228 570 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (155.92 USD)
Макс. прибыль в серии:
282.74 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.01%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
51
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.05
Длинных трейдов:
55 (49.11%)
Коротких трейдов:
57 (50.89%)
Профит фактор:
1.02
Мат. ожидание:
0.33 USD
Средняя прибыль:
36.96 USD
Средний убыток:
-46.75 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-264.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-589.82 USD (4)
Прирост в месяц:
1.26%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
163.80 USD
Максимальная:
742.70 USD (20.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.24% (742.67 USD)
По эквити:
16.55% (607.06 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|112
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|38
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|7.1K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +183.38 USD
Худший трейд: -188 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +155.92 USD
Макс. убыток в серии: -264.12 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 19" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
4
100%
112
56%
100%
1.01
0.33
USD
USD
20%
1:500