- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
125
盈利交易:
67 (53.60%)
亏损交易:
58 (46.40%)
最好交易:
183.38 USD
最差交易:
-187.63 USD
毛利:
2 441.03 USD (247 390 pips)
毛利亏损:
-2 585.45 USD (257 787 pips)
最大连续赢利:
8 (155.92 USD)
最大连续盈利:
282.74 USD (4)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
4.01%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
45
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.18
长期交易:
62 (49.60%)
短期交易:
63 (50.40%)
利润因子:
0.94
预期回报:
-1.16 USD
平均利润:
36.43 USD
平均损失:
-44.58 USD
最大连续失误:
8 (-264.12 USD)
最大连续亏损:
-589.82 USD (4)
每月增长:
-4.81%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
163.80 USD
最大值:
813.34 USD (22.17%)
相对跌幅:
结余:
22.17% (813.31 USD)
净值:
16.55% (607.06 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|125
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|-144
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|-10K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +183.38 USD
最差交易: -188 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +155.92 USD
最大连续亏损: -264.12 USD
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无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-5%
0
0
USD
USD
2.9K
USD
USD
4
100%
125
53%
100%
0.94
-1.16
USD
USD
22%
1:500