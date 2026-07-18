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Сигналы / MetaTrader 5 / GoldHunter2026
Dwi Arie Yuanto

GoldHunter2026

Dwi Arie Yuanto
Dwi Arie Yuanto

Dwi Arie Yuanto

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0 отзывов
45 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -45%
Monex-Live
1:100
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
510
Прибыльных трейдов:
437 (85.68%)
Убыточных трейдов:
73 (14.31%)
Лучший трейд:
20.91 USD
Худший трейд:
-212.50 USD
Общая прибыль:
2 887.18 USD (152 992 pips)
Общий убыток:
-3 695.67 USD (184 308 pips)
Макс. серия выигрышей:
46 (199.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
207.57 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
19.40%
Макс. загрузка депозита:
3.98%
Последний трейд:
15 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.80
Длинных трейдов:
458 (89.80%)
Коротких трейдов:
52 (10.20%)
Профит фактор:
0.78
Мат. ожидание:
-1.59 USD
Средняя прибыль:
6.61 USD
Средний убыток:
-50.63 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-238.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-238.28 USD (2)
Прирост в месяц:
-21.43%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
808.49 USD
Максимальная:
1 007.62 USD (201.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
58.11% (1 007.62 USD)
По эквити:
10.49% (139.44 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDb 510
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDb -808
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDb -31K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +20.91 USD
Худший трейд: -213 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +199.60 USD
Макс. убыток в серии: -238.28 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Monex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.06 11:49
No swaps are charged
2026.08.06 11:49
No swaps are charged
2026.08.03 10:41
No swaps are charged on the signal account
2026.08.02 01:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.23 13:21
A large drawdown may occur on the account again
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GoldHunter2026
30 USD в месяц
-45%
0
0
USD
984
USD
45
99%
510
85%
19%
0.78
-1.59
USD
58%
1:100
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