- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
510
Прибыльных трейдов:
437 (85.68%)
Убыточных трейдов:
73 (14.31%)
Лучший трейд:
20.91 USD
Худший трейд:
-212.50 USD
Общая прибыль:
2 887.18 USD (152 992 pips)
Общий убыток:
-3 695.67 USD (184 308 pips)
Макс. серия выигрышей:
46 (199.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
207.57 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
19.40%
Макс. загрузка депозита:
3.98%
Последний трейд:
15 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.80
Длинных трейдов:
458 (89.80%)
Коротких трейдов:
52 (10.20%)
Профит фактор:
0.78
Мат. ожидание:
-1.59 USD
Средняя прибыль:
6.61 USD
Средний убыток:
-50.63 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-238.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-238.28 USD (2)
Прирост в месяц:
-21.43%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
808.49 USD
Максимальная:
1 007.62 USD (201.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
58.11% (1 007.62 USD)
По эквити:
10.49% (139.44 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|510
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDb
|-808
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDb
|-31K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +20.91 USD
Худший трейд: -213 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +199.60 USD
Макс. убыток в серии: -238.28 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Monex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-45%
0
0
USD
USD
984
USD
USD
45
99%
510
85%
19%
0.78
-1.59
USD
USD
58%
1:100