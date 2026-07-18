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Dwi Arie Yuanto

GoldHunter2026

Dwi Arie Yuanto
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交易:
512
盈利交易:
439 (85.74%)
亏损交易:
73 (14.26%)
最好交易:
20.91 USD
最差交易:
-212.50 USD
毛利:
2 897.40 USD (154 014 pips)
毛利亏损:
-3 695.69 USD (184 308 pips)
最大连续赢利:
46 (199.60 USD)
最大连续盈利:
207.57 USD (19)
夏普比率:
0.02
交易活动:
16.36%
最大入金加载:
3.98%
最近交易:
21 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.79
长期交易:
459 (89.65%)
短期交易:
53 (10.35%)
利润因子:
0.78
预期回报:
-1.56 USD
平均利润:
6.60 USD
平均损失:
-50.63 USD
最大连续失误:
2 (-238.28 USD)
最大连续亏损:
-238.28 USD (2)
每月增长:
-20.61%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
808.50 USD
最大值:
1 007.63 USD (201.88%)
相对跌幅:
结余:
58.11% (1 007.62 USD)
净值:
10.49% (139.44 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDb 512
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDb -798
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDb -30K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
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最好交易: +20.91 USD
最差交易: -213 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +199.60 USD
最大连续亏损: -238.28 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Monex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

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2026.08.11 07:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.06 11:49
No swaps are charged
2026.08.06 11:49
No swaps are charged
2026.08.03 10:41
No swaps are charged on the signal account
2026.08.02 01:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.23 13:21
A large drawdown may occur on the account again
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