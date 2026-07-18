- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
512
盈利交易:
439 (85.74%)
亏损交易:
73 (14.26%)
最好交易:
20.91 USD
最差交易:
-212.50 USD
毛利:
2 897.40 USD (154 014 pips)
毛利亏损:
-3 695.69 USD (184 308 pips)
最大连续赢利:
46 (199.60 USD)
最大连续盈利:
207.57 USD (19)
夏普比率:
0.02
交易活动:
16.36%
最大入金加载:
3.98%
最近交易:
21 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.79
长期交易:
459 (89.65%)
短期交易:
53 (10.35%)
利润因子:
0.78
预期回报:
-1.56 USD
平均利润:
6.60 USD
平均损失:
-50.63 USD
最大连续失误:
2 (-238.28 USD)
最大连续亏损:
-238.28 USD (2)
每月增长:
-20.61%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
808.50 USD
最大值:
1 007.63 USD (201.88%)
相对跌幅:
结余:
58.11% (1 007.62 USD)
净值:
10.49% (139.44 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|512
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDb
|-798
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDb
|-30K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +20.91 USD
最差交易: -213 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +199.60 USD
最大连续亏损: -238.28 USD
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无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-44%
0
0
USD
USD
995
USD
USD
47
99%
512
85%
16%
0.78
-1.56
USD
USD
58%
1:100