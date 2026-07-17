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Сигналы / MetaTrader 5 / Gold and Bitcoin Master
Izaku Mike Annam

Gold and Bitcoin Master

Izaku Mike Annam
Izaku Mike Annam

Izaku Mike Annam

I am new to forex, I am very enthusiastic about it
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 65%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
80
Прибыльных трейдов:
67 (83.75%)
Убыточных трейдов:
13 (16.25%)
Лучший трейд:
4.95 USD
Худший трейд:
-14.67 USD
Общая прибыль:
79.07 USD (337 966 pips)
Общий убыток:
-65.98 USD (113 937 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (17.08 USD)
Макс. прибыль в серии:
17.08 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
2.27%
Макс. загрузка депозита:
101.67%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
13 минут
Фактор восстановления:
0.46
Длинных трейдов:
41 (51.25%)
Коротких трейдов:
39 (48.75%)
Профит фактор:
1.20
Мат. ожидание:
0.16 USD
Средняя прибыль:
1.18 USD
Средний убыток:
-5.08 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-16.83 USD)
Макс. убыток в серии:
-16.83 USD (3)
Прирост в месяц:
-10.78%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
28.70 USD (50.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
50.96% (28.70 USD)
По эквити:
14.50% (5.11 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD+ 46
XAUUSD+ 34
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD+ 32
XAUUSD+ -19
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD+ 225K
XAUUSD+ -937
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4.95 USD
Худший трейд: -15 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +17.08 USD
Макс. убыток в серии: -16.83 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "UltimaMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.10 00:15
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.04 14:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.31 23:46
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.31 14:43
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.31 14:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.29 19:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.29 19:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.29 19:14
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.19 01:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.19 01:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.17 23:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold and Bitcoin Master
50 USD в месяц
65%
0
0
USD
33
USD
6
100%
80
83%
2%
1.19
0.16
USD
51%
1:500
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