- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
80
Прибыльных трейдов:
67 (83.75%)
Убыточных трейдов:
13 (16.25%)
Лучший трейд:
4.95 USD
Худший трейд:
-14.67 USD
Общая прибыль:
79.07 USD (337 966 pips)
Общий убыток:
-65.98 USD (113 937 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (17.08 USD)
Макс. прибыль в серии:
17.08 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
2.27%
Макс. загрузка депозита:
101.67%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
13 минут
Фактор восстановления:
0.46
Длинных трейдов:
41 (51.25%)
Коротких трейдов:
39 (48.75%)
Профит фактор:
1.20
Мат. ожидание:
0.16 USD
Средняя прибыль:
1.18 USD
Средний убыток:
-5.08 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-16.83 USD)
Макс. убыток в серии:
-16.83 USD (3)
Прирост в месяц:
-10.78%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
28.70 USD (50.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
50.96% (28.70 USD)
По эквити:
14.50% (5.11 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD+
|46
|XAUUSD+
|34
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD+
|32
|XAUUSD+
|-19
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD+
|225K
|XAUUSD+
|-937
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4.95 USD
Худший трейд: -15 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +17.08 USD
Макс. убыток в серии: -16.83 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "UltimaMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
65%
0
0
USD
USD
33
USD
USD
6
100%
80
83%
2%
1.19
0.16
USD
USD
51%
1:500