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Izaku Mike Annam

Gold and Bitcoin Master

Izaku Mike Annam
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I am new to forex, I am very enthusiastic about it
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交易:
84
盈利交易:
68 (80.95%)
亏损交易:
16 (19.05%)
最好交易:
4.95 USD
最差交易:
-14.67 USD
毛利:
80.16 USD (338 078 pips)
毛利亏损:
-69.99 USD (114 315 pips)
最大连续赢利:
14 (17.08 USD)
最大连续盈利:
17.08 USD (14)
夏普比率:
0.11
交易活动:
2.27%
最大入金加载:
101.67%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
13 分钟
采收率:
0.35
长期交易:
44 (52.38%)
短期交易:
40 (47.62%)
利润因子:
1.15
预期回报:
0.12 USD
平均利润:
1.18 USD
平均损失:
-4.37 USD
最大连续失误:
3 (-16.83 USD)
最大连续亏损:
-16.83 USD (3)
每月增长:
-21.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
28.70 USD (50.96%)
相对跌幅:
结余:
50.96% (28.70 USD)
净值:
14.50% (5.11 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD+ 46
XAUUSD+ 38
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD+ 32
XAUUSD+ -22
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD+ 225K
XAUUSD+ -1.2K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
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最好交易: +4.95 USD
最差交易: -15 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +17.08 USD
最大连续亏损: -16.83 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 UltimaMarkets-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

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2026.08.12 13:39
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.11 06:25
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.10 00:15
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.04 14:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.31 23:46
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.31 14:43
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.31 14:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.29 19:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.29 19:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.29 19:14
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.19 01:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.19 01:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.17 23:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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