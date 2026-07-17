- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
84
盈利交易:
68 (80.95%)
亏损交易:
16 (19.05%)
最好交易:
4.95 USD
最差交易:
-14.67 USD
毛利:
80.16 USD (338 078 pips)
毛利亏损:
-69.99 USD (114 315 pips)
最大连续赢利:
14 (17.08 USD)
最大连续盈利:
17.08 USD (14)
夏普比率:
0.11
交易活动:
2.27%
最大入金加载:
101.67%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
13 分钟
采收率:
0.35
长期交易:
44 (52.38%)
短期交易:
40 (47.62%)
利润因子:
1.15
预期回报:
0.12 USD
平均利润:
1.18 USD
平均损失:
-4.37 USD
最大连续失误:
3 (-16.83 USD)
最大连续亏损:
-16.83 USD (3)
每月增长:
-21.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
28.70 USD (50.96%)
相对跌幅:
结余:
50.96% (28.70 USD)
净值:
14.50% (5.11 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD+
|46
|XAUUSD+
|38
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD+
|32
|XAUUSD+
|-22
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD+
|225K
|XAUUSD+
|-1.2K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.95 USD
最差交易: -15 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +17.08 USD
最大连续亏损: -16.83 USD
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无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
51%
0
0
USD
USD
30
USD
USD
7
100%
84
80%
2%
1.14
0.12
USD
USD
51%
1:500