СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Solyra
Nining Rumilah

Solyra

Nining Rumilah
Nining Rumilah

Nining Rumilah

0 отзывов
Надежность
38 недель
1 / 3.2K USD
Копировать за 49 USD в месяц
прирост с 2025 522%
Headway-Real
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
289
Прибыльных трейдов:
287 (99.30%)
Убыточных трейдов:
2 (0.69%)
Лучший трейд:
87.50 USD
Худший трейд:
-14.42 USD
Общая прибыль:
1 365.82 USD (98 014 pips)
Общий убыток:
-17.49 USD (1 706 pips)
Макс. серия выигрышей:
266 (1 211.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 211.86 USD (266)
Коэффициент Шарпа:
1.20
Торговая активность:
26.01%
Макс. загрузка депозита:
5.76%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
93.50
Длинных трейдов:
207 (71.63%)
Коротких трейдов:
82 (28.37%)
Профит фактор:
78.09
Мат. ожидание:
4.67 USD
Средняя прибыль:
4.76 USD
Средний убыток:
-8.75 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-14.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-14.42 USD (1)
Прирост в месяц:
10.42%
Годовой прогноз:
126.49%
Алготрейдинг:
80%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
14.42 USD (0.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.37% (14.42 USD)
По эквити:
50.18% (597.84 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 182
XAUUSD 107
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 624
XAUUSD 724
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 36K
XAUUSD 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +87.50 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 266
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1 211.86 USD
Макс. убыток в серии: -14.42 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live
0.00 × 17
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
xChief-DirectFX
0.00 × 9
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 4
InstaFinance-UK.com
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.32 × 22
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
RoboForex-ECN-3
1.00 × 5
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
Headway-Real
1.45 × 176
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.76 × 202
еще 29...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.08.06 02:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 01:00
A large drawdown may occur on the account again
2026.08.05 15:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.17 22:33
80% of trades performed within 6 days. This comprises 2.45% of days out of the 245 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Solyra
49 USD в месяц
522%
1
3.2K
USD
6.2K
USD
38
80%
289
99%
26%
78.09
4.67
USD
50%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.