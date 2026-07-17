- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
289
Прибыльных трейдов:
287 (99.30%)
Убыточных трейдов:
2 (0.69%)
Лучший трейд:
87.50 USD
Худший трейд:
-14.42 USD
Общая прибыль:
1 365.82 USD (98 014 pips)
Общий убыток:
-17.49 USD (1 706 pips)
Макс. серия выигрышей:
266 (1 211.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 211.86 USD (266)
Коэффициент Шарпа:
1.20
Торговая активность:
26.01%
Макс. загрузка депозита:
5.76%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
93.50
Длинных трейдов:
207 (71.63%)
Коротких трейдов:
82 (28.37%)
Профит фактор:
78.09
Мат. ожидание:
4.67 USD
Средняя прибыль:
4.76 USD
Средний убыток:
-8.75 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-14.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-14.42 USD (1)
Прирост в месяц:
10.42%
Годовой прогноз:
126.49%
Алготрейдинг:
80%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
14.42 USD (0.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.37% (14.42 USD)
По эквити:
50.18% (597.84 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|182
|XAUUSD
|107
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|624
|XAUUSD
|724
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|36K
|XAUUSD
|60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +87.50 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 266
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1 211.86 USD
Макс. убыток в серии: -14.42 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 17
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 4
|
InstaFinance-UK.com
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.32 × 22
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
RoboForex-ECN-3
|1.00 × 5
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.05 × 42
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
Headway-Real
|1.45 × 176
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.76 × 202
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
49 USD в месяц
522%
1
3.2K
USD
USD
6.2K
USD
USD
38
80%
289
99%
26%
78.09
4.67
USD
USD
50%
1:500