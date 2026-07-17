- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
289
盈利交易:
287 (99.30%)
亏损交易:
2 (0.69%)
最好交易:
87.50 USD
最差交易:
-14.42 USD
毛利:
1 365.82 USD (98 014 pips)
毛利亏损:
-17.49 USD (1 706 pips)
最大连续赢利:
266 (1 211.86 USD)
最大连续盈利:
1 211.86 USD (266)
夏普比率:
1.20
交易活动:
34.71%
最大入金加载:
5.76%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
4 小时
采收率:
93.50
长期交易:
207 (71.63%)
短期交易:
82 (28.37%)
利润因子:
78.09
预期回报:
4.67 USD
平均利润:
4.76 USD
平均损失:
-8.75 USD
最大连续失误:
1 (-14.42 USD)
最大连续亏损:
-14.42 USD (1)
每月增长:
8.95%
年度预测:
108.64%
算法交易:
80%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
14.42 USD (0.84%)
相对跌幅:
结余:
1.37% (14.42 USD)
净值:
50.18% (597.84 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|182
|XAUUSD
|107
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|624
|XAUUSD
|724
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|36K
|XAUUSD
|60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +87.50 USD
最差交易: -14 USD
最大连续赢利: 266
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +1 211.86 USD
最大连续亏损: -14.42 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 17
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.32 × 22
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
RoboForex-ECN-3
|0.83 × 6
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.05 × 42
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
Headway-Real
|1.45 × 176
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.76 × 202
|
FusionMarkets-Live 2
|1.89 × 9
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月49 USD
522%
1
3.2K
USD
USD
6.2K
USD
USD
38
80%
289
99%
35%
78.09
4.67
USD
USD
50%
1:500