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Nining Rumilah

Solyra

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289
盈利交易:
287 (99.30%)
亏损交易:
2 (0.69%)
最好交易:
87.50 USD
最差交易:
-14.42 USD
毛利:
1 365.82 USD (98 014 pips)
毛利亏损:
-17.49 USD (1 706 pips)
最大连续赢利:
266 (1 211.86 USD)
最大连续盈利:
1 211.86 USD (266)
夏普比率:
1.20
交易活动:
34.71%
最大入金加载:
5.76%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
4 小时
采收率:
93.50
长期交易:
207 (71.63%)
短期交易:
82 (28.37%)
利润因子:
78.09
预期回报:
4.67 USD
平均利润:
4.76 USD
平均损失:
-8.75 USD
最大连续失误:
1 (-14.42 USD)
最大连续亏损:
-14.42 USD (1)
每月增长:
8.95%
年度预测:
108.64%
算法交易:
80%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
14.42 USD (0.84%)
相对跌幅:
结余:
1.37% (14.42 USD)
净值:
50.18% (597.84 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 182
XAUUSD 107
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD 624
XAUUSD 724
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD 36K
XAUUSD 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 入金加载
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最好交易: +87.50 USD
最差交易: -14 USD
最大连续赢利: 266
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +1 211.86 USD
最大连续亏损: -14.42 USD

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FusionMarkets-Live
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LiteFinance-ECN3.com
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ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
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0.00 × 20
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Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
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ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
ICMarketsSC-Live33
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0.32 × 22
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0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
RoboForex-ECN-3
0.83 × 6
Exness-Real33
1.00 × 4
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1.05 × 42
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1.27 × 15
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1.76 × 202
FusionMarkets-Live 2
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2026.08.06 02:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 01:00
A large drawdown may occur on the account again
2026.08.05 15:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.17 22:33
80% of trades performed within 6 days. This comprises 2.45% of days out of the 245 days of the signal's entire lifetime.
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