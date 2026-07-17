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Всего трейдов:
543
Прибыльных трейдов:
532 (97.97%)
Убыточных трейдов:
11 (2.03%)
Лучший трейд:
1 420.00 JPY
Худший трейд:
-6 317.00 JPY
Общая прибыль:
128 318.00 JPY (1 310 504 pips)
Общий убыток:
-58 335.00 JPY (579 464 pips)
Макс. серия выигрышей:
289 (75 700.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
75 700.00 JPY (289)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
98.94%
Макс. загрузка депозита:
99.76%
Последний трейд:
6 минут
Трейдов в неделю:
172
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
1.45
Длинных трейдов:
543 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
2.20
Мат. ожидание:
128.88 JPY
Средняя прибыль:
241.20 JPY
Средний убыток:
-5 303.18 JPY
Макс. серия проигрышей:
5 (-22 004.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-24 961.00 JPY (4)
Прирост в месяц:
51.25%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5 717.00 JPY
Максимальная:
48 356.00 JPY (79.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.98% (48 356.00 JPY)
По эквити:
38.30% (169 346.00 JPY)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|JP225
|543
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|JP225
|613
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|JP225
|731K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 420.00 JPY
Худший трейд: -6 317 JPY
Макс. серия выигрышей: 289
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +75 700.00 JPY
Макс. убыток в серии: -22 004.00 JPY
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OANDA-Japan MT5 Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
51%
0
0
USD
USD
459K
JPY
JPY
4
93%
543
97%
99%
2.19
128.88
JPY
JPY
38%
1:10