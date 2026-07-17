СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / OANDA CFD Equity
jin he

OANDA CFD Equity

jin he
jin he

jin he

0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 51%
OANDA-Japan MT5 Live
1:10
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
543
Прибыльных трейдов:
532 (97.97%)
Убыточных трейдов:
11 (2.03%)
Лучший трейд:
1 420.00 JPY
Худший трейд:
-6 317.00 JPY
Общая прибыль:
128 318.00 JPY (1 310 504 pips)
Общий убыток:
-58 335.00 JPY (579 464 pips)
Макс. серия выигрышей:
289 (75 700.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
75 700.00 JPY (289)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
98.94%
Макс. загрузка депозита:
99.76%
Последний трейд:
6 минут
Трейдов в неделю:
172
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
1.45
Длинных трейдов:
543 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
2.20
Мат. ожидание:
128.88 JPY
Средняя прибыль:
241.20 JPY
Средний убыток:
-5 303.18 JPY
Макс. серия проигрышей:
5 (-22 004.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-24 961.00 JPY (4)
Прирост в месяц:
51.25%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5 717.00 JPY
Максимальная:
48 356.00 JPY (79.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.98% (48 356.00 JPY)
По эквити:
38.30% (169 346.00 JPY)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
JP225 543
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
JP225 613
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
JP225 731K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 420.00 JPY
Худший трейд: -6 317 JPY
Макс. серия выигрышей: 289
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +75 700.00 JPY
Макс. убыток в серии: -22 004.00 JPY

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OANDA-Japan MT5 Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.10 09:18
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.08.10 09:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.29 22:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 21:15
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 07:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 02:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.28 04:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.28 01:00
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.07.20 09:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.20 09:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.20 04:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.20 03:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.20 02:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.20 01:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.20 00:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.17 16:29
Share of trading days is too low
2026.07.17 16:29
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.17 15:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.17 15:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.17 15:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
OANDA CFD Equity
30 USD в месяц
51%
0
0
USD
459K
JPY
4
93%
543
97%
99%
2.19
128.88
JPY
38%
1:10
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.