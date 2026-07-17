- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
590
盈利交易:
579 (98.13%)
亏损交易:
11 (1.86%)
最好交易:
1 420.00 JPY
最差交易:
-6 317.00 JPY
毛利:
139 706.00 JPY (1 425 636 pips)
毛利亏损:
-58 335.00 JPY (579 464 pips)
最大连续赢利:
336 (87 088.00 JPY)
最大连续盈利:
87 088.00 JPY (336)
夏普比率:
0.12
交易活动:
98.94%
最大入金加载:
99.76%
最近交易:
50 几分钟前
每周交易:
145
平均持有时间:
22 小时
采收率:
1.68
长期交易:
590 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
2.39
预期回报:
137.92 JPY
平均利润:
241.29 JPY
平均损失:
-5 303.18 JPY
最大连续失误:
5 (-22 004.00 JPY)
最大连续亏损:
-24 961.00 JPY (4)
每月增长:
55.00%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
5 717.00 JPY
最大值:
48 356.00 JPY (79.74%)
相对跌幅:
结余:
10.98% (48 356.00 JPY)
净值:
38.30% (169 346.00 JPY)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|JP225
|590
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|JP225
|713
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|JP225
|846K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 420.00 JPY
最差交易: -6 317 JPY
最大连续赢利: 336
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +87 088.00 JPY
最大连续亏损: -22 004.00 JPY
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OANDA-Japan MT5 Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
55%
0
0
USD
USD
470K
JPY
JPY
4
93%
590
98%
99%
2.39
137.92
JPY
JPY
38%
1:10