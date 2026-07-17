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jin he

OANDA CFD Equity

jin he
jin he

jin he

0条评论
可靠性
4
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 55%
OANDA-Japan MT5 Live
1:10
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
590
盈利交易:
579 (98.13%)
亏损交易:
11 (1.86%)
最好交易:
1 420.00 JPY
最差交易:
-6 317.00 JPY
毛利:
139 706.00 JPY (1 425 636 pips)
毛利亏损:
-58 335.00 JPY (579 464 pips)
最大连续赢利:
336 (87 088.00 JPY)
最大连续盈利:
87 088.00 JPY (336)
夏普比率:
0.12
交易活动:
98.94%
最大入金加载:
99.76%
最近交易:
50 几分钟前
每周交易:
145
平均持有时间:
22 小时
采收率:
1.68
长期交易:
590 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
2.39
预期回报:
137.92 JPY
平均利润:
241.29 JPY
平均损失:
-5 303.18 JPY
最大连续失误:
5 (-22 004.00 JPY)
最大连续亏损:
-24 961.00 JPY (4)
每月增长:
55.00%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
5 717.00 JPY
最大值:
48 356.00 JPY (79.74%)
相对跌幅:
结余:
10.98% (48 356.00 JPY)
净值:
38.30% (169 346.00 JPY)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
JP225 590
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
JP225 713
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
JP225 846K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 420.00 JPY
最差交易: -6 317 JPY
最大连续赢利: 336
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +87 088.00 JPY
最大连续亏损: -22 004.00 JPY

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OANDA-Japan MT5 Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.08.10 09:18
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.08.10 09:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.29 22:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 21:15
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 07:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 02:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.28 04:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.28 01:00
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.07.20 09:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.20 09:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.20 04:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.20 03:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.20 02:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.20 01:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.20 00:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.17 16:29
Share of trading days is too low
2026.07.17 16:29
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.17 15:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.17 15:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.17 15:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
OANDA CFD Equity
每月30 USD
55%
0
0
USD
470K
JPY
4
93%
590
98%
99%
2.39
137.92
JPY
38%
1:10
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

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