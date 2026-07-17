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Сигналы / MetaTrader 4 / Fusion Core
Casey Jo Will Hilliard

Fusion Core

Casey Jo Will Hilliard
Casey Jo Will Hilliard

Casey Jo Will Hilliard

0 отзывов
Надежность
14 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 22%
Exness-Real24
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
131
Прибыльных трейдов:
98 (74.80%)
Убыточных трейдов:
33 (25.19%)
Лучший трейд:
23.96 USD
Худший трейд:
-10.81 USD
Общая прибыль:
368.30 USD (36 620 pips)
Общий убыток:
-146.31 USD (17 080 pips)
Макс. серия выигрышей:
36 (80.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
107.37 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.36
Торговая активность:
90.11%
Макс. загрузка депозита:
15.71%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
4.07
Длинных трейдов:
85 (64.89%)
Коротких трейдов:
46 (35.11%)
Профит фактор:
2.52
Мат. ожидание:
1.69 USD
Средняя прибыль:
3.76 USD
Средний убыток:
-4.43 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-30.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-30.30 USD (7)
Прирост в месяц:
11.15%
Годовой прогноз:
135.33%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.87 USD
Максимальная:
54.50 USD (4.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.29% (54.21 USD)
По эквити:
19.99% (247.23 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 26
EURNZD 22
EURJPY 21
USDCAD 20
GBPJPY 18
CHFJPY 11
AUDNZD 6
NZDJPY 3
EURGBP 2
CADJPY 1
AUDJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 13
EURNZD -8
EURJPY 5
USDCAD 74
GBPJPY 71
CHFJPY 17
AUDNZD 18
NZDJPY 7
EURGBP 11
CADJPY 2
AUDJPY 12
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY -665
EURNZD -1.9K
EURJPY 361
USDCAD 6.8K
GBPJPY 7.7K
CHFJPY 1.7K
AUDNZD 1.8K
NZDJPY 677
EURGBP 857
CADJPY 253
AUDJPY 2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +23.96 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +80.53 USD
Макс. убыток в серии: -30.30 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real24" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-ProCent-7
0.00 × 2
FXChoice-Pro Live
0.00 × 2
XMGlobal-Real 10
0.00 × 1
Exness-Real9
0.16 × 32
Exness-Real25
0.23 × 1888
Exness-Real27
0.41 × 1831
Exness-Real11
0.45 × 55
ICMarketsSC-Live25
0.50 × 2
DuoMarkets-Live04
0.54 × 26
Exness-Real12
0.56 × 18
DuoMarkets-DemoBHS
1.13 × 8
XMGlobal-Real 43
1.24 × 17
Exness-Real6
1.38 × 61
Exness-Real24
1.38 × 2559
XMTrading-Real 47
1.43 × 58
XMGlobal-Real 16
2.68 × 31
IronFXBM-Real9
4.00 × 23
InfinoxCapital-Live04
4.75 × 4
XMGlobal-Real 2
5.08 × 12
VTMarkets-Live 4
6.00 × 8
RoboForex-Pro-2
7.88 × 8
ATFXGM8-Live
8.00 × 6
RoboForex-ProCent-3
10.00 × 19
Exness-Real
11.50 × 2
RoboForex-ECN
15.50 × 2
еще 1...
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Why rely on just one approach when the market changes every day? My trading signal fuses my seven powerful strategies into a single, intelligent system—scalping, hedging, pullback, trend-following, flow reversal, and more. Each strategy is optimized to capture unique market conditions, working together to maximize consistency and profitability.

With one signal, you gain the advantage of seven—designed to adapt, diversify, and balance risk, so you can trade smarter and stay ahead of the market.

One system. Seven strategies. Unlimited potential.
Нет отзывов
2026.08.10 14:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.09 10:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.30 16:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.30 15:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.29 02:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.21 06:18
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.21 03:16
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.17 13:27
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 10.59% of days out of the 85 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.17 13:27
80% of trades performed within 4 days. This comprises 4.71% of days out of the 85 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Fusion Core
30 USD в месяц
22%
0
0
USD
1.2K
USD
14
100%
131
74%
90%
2.51
1.69
USD
20%
1:500
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