- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
131
Прибыльных трейдов:
98 (74.80%)
Убыточных трейдов:
33 (25.19%)
Лучший трейд:
23.96 USD
Худший трейд:
-10.81 USD
Общая прибыль:
368.30 USD (36 620 pips)
Общий убыток:
-146.31 USD (17 080 pips)
Макс. серия выигрышей:
36 (80.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
107.37 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.36
Торговая активность:
90.11%
Макс. загрузка депозита:
15.71%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
4.07
Длинных трейдов:
85 (64.89%)
Коротких трейдов:
46 (35.11%)
Профит фактор:
2.52
Мат. ожидание:
1.69 USD
Средняя прибыль:
3.76 USD
Средний убыток:
-4.43 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-30.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-30.30 USD (7)
Прирост в месяц:
11.15%
Годовой прогноз:
135.33%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.87 USD
Максимальная:
54.50 USD (4.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.29% (54.21 USD)
По эквити:
19.99% (247.23 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|26
|EURNZD
|22
|EURJPY
|21
|USDCAD
|20
|GBPJPY
|18
|CHFJPY
|11
|AUDNZD
|6
|NZDJPY
|3
|EURGBP
|2
|CADJPY
|1
|AUDJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|13
|EURNZD
|-8
|EURJPY
|5
|USDCAD
|74
|GBPJPY
|71
|CHFJPY
|17
|AUDNZD
|18
|NZDJPY
|7
|EURGBP
|11
|CADJPY
|2
|AUDJPY
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|-665
|EURNZD
|-1.9K
|EURJPY
|361
|USDCAD
|6.8K
|GBPJPY
|7.7K
|CHFJPY
|1.7K
|AUDNZD
|1.8K
|NZDJPY
|677
|EURGBP
|857
|CADJPY
|253
|AUDJPY
|2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +23.96 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +80.53 USD
Макс. убыток в серии: -30.30 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real24" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-ProCent-7
|0.00 × 2
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 10
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.16 × 32
|
Exness-Real25
|0.23 × 1888
|
Exness-Real27
|0.41 × 1831
|
Exness-Real11
|0.45 × 55
|
ICMarketsSC-Live25
|0.50 × 2
|
DuoMarkets-Live04
|0.54 × 26
|
Exness-Real12
|0.56 × 18
|
DuoMarkets-DemoBHS
|1.13 × 8
|
XMGlobal-Real 43
|1.24 × 17
|
Exness-Real6
|1.38 × 61
|
Exness-Real24
|1.38 × 2559
|
XMTrading-Real 47
|1.43 × 58
|
XMGlobal-Real 16
|2.68 × 31
|
IronFXBM-Real9
|4.00 × 23
|
InfinoxCapital-Live04
|4.75 × 4
|
XMGlobal-Real 2
|5.08 × 12
|
VTMarkets-Live 4
|6.00 × 8
|
RoboForex-Pro-2
|7.88 × 8
|
ATFXGM8-Live
|8.00 × 6
|
RoboForex-ProCent-3
|10.00 × 19
|
Exness-Real
|11.50 × 2
|
RoboForex-ECN
|15.50 × 2
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Why rely on just one approach when the market changes every day? My trading signal fuses my seven powerful strategies into a single, intelligent system—scalping, hedging, pullback, trend-following, flow reversal, and more. Each strategy is optimized to capture unique market conditions, working together to maximize consistency and profitability.
With one signal, you gain the advantage of seven—designed to adapt, diversify, and balance risk, so you can trade smarter and stay ahead of the market.
One system. Seven strategies. Unlimited potential.
With one signal, you gain the advantage of seven—designed to adapt, diversify, and balance risk, so you can trade smarter and stay ahead of the market.
One system. Seven strategies. Unlimited potential.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
22%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
14
100%
131
74%
90%
2.51
1.69
USD
USD
20%
1:500