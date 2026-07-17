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信号 / MetaTrader 4 / Fusion Core
Casey Jo Will Hilliard

Fusion Core

Casey Jo Will Hilliard
Casey Jo Will Hilliard

Casey Jo Will Hilliard

0条评论
可靠性
16
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 23%
Exness-Real24
1:500
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
134
盈利交易:
100 (74.62%)
亏损交易:
34 (25.37%)
最好交易:
23.96 USD
最差交易:
-10.81 USD
毛利:
375.50 USD (36 931 pips)
毛利亏损:
-147.91 USD (17 310 pips)
最大连续赢利:
36 (80.53 USD)
最大连续盈利:
107.37 USD (17)
夏普比率:
0.36
交易活动:
91.12%
最大入金加载:
15.71%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
4 天
采收率:
4.18
长期交易:
85 (63.43%)
短期交易:
49 (36.57%)
利润因子:
2.54
预期回报:
1.70 USD
平均利润:
3.76 USD
平均损失:
-4.35 USD
最大连续失误:
7 (-30.30 USD)
最大连续亏损:
-30.30 USD (7)
每月增长:
8.94%
年度预测:
108.41%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
7.87 USD
最大值:
54.50 USD (4.31%)
相对跌幅:
结余:
4.29% (54.21 USD)
净值:
19.99% (247.23 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 26
EURNZD 22
EURJPY 21
GBPJPY 21
USDCAD 20
CHFJPY 11
AUDNZD 6
NZDJPY 3
EURGBP 2
CADJPY 1
AUDJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 13
EURNZD -8
EURJPY 5
GBPJPY 76
USDCAD 74
CHFJPY 17
AUDNZD 18
NZDJPY 7
EURGBP 11
CADJPY 2
AUDJPY 12
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY -665
EURNZD -1.9K
EURJPY 361
GBPJPY 7.8K
USDCAD 6.8K
CHFJPY 1.7K
AUDNZD 1.8K
NZDJPY 677
EURGBP 857
CADJPY 253
AUDJPY 2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +23.96 USD
最差交易: -11 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +80.53 USD
最大连续亏损: -30.30 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real24 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

RoboForex-ProCent-7
0.00 × 2
FXChoice-Pro Live
0.00 × 2
XMGlobal-Real 10
0.00 × 1
Exness-Real9
0.16 × 32
Exness-Real25
0.23 × 1888
Exness-Real27
0.41 × 1831
Exness-Real11
0.45 × 55
ICMarketsSC-Live25
0.50 × 2
DuoMarkets-Live04
0.54 × 26
Exness-Real12
0.56 × 18
DuoMarkets-DemoBHS
1.13 × 8
XMGlobal-Real 43
1.24 × 17
Exness-Real6
1.38 × 61
Exness-Real24
1.38 × 2559
XMTrading-Real 47
1.43 × 58
XMGlobal-Real 16
2.68 × 31
IronFXBM-Real9
4.00 × 23
InfinoxCapital-Live04
4.75 × 4
XMGlobal-Real 2
5.08 × 12
VTMarkets-Live 4
6.00 × 8
RoboForex-Pro-2
7.88 × 8
ATFXGM8-Live
8.00 × 6
RoboForex-ProCent-3
10.00 × 19
Exness-Real
11.50 × 2
RoboForex-ECN
15.50 × 2
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Why rely on just one approach when the market changes every day? My trading signal fuses my seven powerful strategies into a single, intelligent system—scalping, hedging, pullback, trend-following, flow reversal, and more. Each strategy is optimized to capture unique market conditions, working together to maximize consistency and profitability.

With one signal, you gain the advantage of seven—designed to adapt, diversify, and balance risk, so you can trade smarter and stay ahead of the market.

One system. Seven strategies. Unlimited potential.
没有评论
2026.08.10 14:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.09 10:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.30 16:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.30 15:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.29 02:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.21 06:18
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.21 03:16
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.17 13:27
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 10.59% of days out of the 85 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.17 13:27
80% of trades performed within 4 days. This comprises 4.71% of days out of the 85 days of the signal's entire lifetime.
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Fusion Core
每月30 USD
23%
0
0
USD
1.2K
USD
16
100%
134
74%
91%
2.53
1.70
USD
20%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载