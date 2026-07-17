Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "UltimaMarkets-Live 1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TitanFX-MT5-01 0.00 × 1 MFGinvest-Server 0.00 × 1 STARTRADERFinancial-Live 3 0.00 × 1 Exness-MT5Real35 0.00 × 1 VantageInternational-Live 6 0.00 × 1 ICMarketsEU-MT5-5 0.11 × 9 FxPro-MT5 Live02 0.25 × 4 BlackBullMarkets-Live 3.00 × 50 UltimaMarkets-Live 1 4.80 × 261 ICMarketsSC-MT5-2 7.83 × 30 Exness-MT5Real11 8.25 × 118 FxPro-MT5 8.38 × 8 VantageInternational-Live 7 9.48 × 322 VantageTradingLtd-Live 12.65 × 740 ICMarketsSC-MT5-4 14.89 × 18 Coinexx-Live 19.22 × 9 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика