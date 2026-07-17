- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
62
Прибыльных трейдов:
27 (43.54%)
Убыточных трейдов:
35 (56.45%)
Лучший трейд:
76.28 EUR
Худший трейд:
-14.06 EUR
Общая прибыль:
348.90 EUR (7 990 pips)
Общий убыток:
-159.47 EUR (7 211 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (72.60 EUR)
Макс. прибыль в серии:
146.24 EUR (2)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
0.05%
Макс. загрузка депозита:
14.02%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
2 минуты
Фактор восстановления:
2.60
Длинных трейдов:
38 (61.29%)
Коротких трейдов:
24 (38.71%)
Профит фактор:
2.19
Мат. ожидание:
3.06 EUR
Средняя прибыль:
12.92 EUR
Средний убыток:
-4.56 EUR
Макс. серия проигрышей:
8 (-8.95 EUR)
Макс. убыток в серии:
-40.13 EUR (5)
Прирост в месяц:
37.89%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.54 EUR
Максимальная:
72.98 EUR (12.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.57% (72.98 EUR)
По эквити:
2.10% (11.29 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|62
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|216
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|779
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +76.28 EUR
Худший трейд: -14 EUR
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +72.60 EUR
Макс. убыток в серии: -8.95 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "UltimaMarkets-Live 1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
MFGinvest-Server
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.11 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.25 × 4
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 50
|
UltimaMarkets-Live 1
|4.80 × 261
|
ICMarketsSC-MT5-2
|7.83 × 30
|
Exness-MT5Real11
|8.25 × 118
|
FxPro-MT5
|8.38 × 8
|
VantageInternational-Live 7
|9.48 × 322
|
VantageTradingLtd-Live
|12.65 × 740
|
ICMarketsSC-MT5-4
|14.89 × 18
|
Coinexx-Live
|19.22 × 9
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
38%
0
0
USD
USD
689
EUR
EUR
4
100%
62
43%
0%
2.18
3.06
EUR
EUR
13%
1:500