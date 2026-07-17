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Сигналы / MetaTrader 5 / Scalp set Ultima Markets
Martin Lougas

Scalp set Ultima Markets

Martin Lougas
Martin Lougas

Martin Lougas

0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 38%
UltimaMarkets-Live 1
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
62
Прибыльных трейдов:
27 (43.54%)
Убыточных трейдов:
35 (56.45%)
Лучший трейд:
76.28 EUR
Худший трейд:
-14.06 EUR
Общая прибыль:
348.90 EUR (7 990 pips)
Общий убыток:
-159.47 EUR (7 211 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (72.60 EUR)
Макс. прибыль в серии:
146.24 EUR (2)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
0.05%
Макс. загрузка депозита:
14.02%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
2 минуты
Фактор восстановления:
2.60
Длинных трейдов:
38 (61.29%)
Коротких трейдов:
24 (38.71%)
Профит фактор:
2.19
Мат. ожидание:
3.06 EUR
Средняя прибыль:
12.92 EUR
Средний убыток:
-4.56 EUR
Макс. серия проигрышей:
8 (-8.95 EUR)
Макс. убыток в серии:
-40.13 EUR (5)
Прирост в месяц:
37.89%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.54 EUR
Максимальная:
72.98 EUR (12.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.57% (72.98 EUR)
По эквити:
2.10% (11.29 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 62
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 216
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 779
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +76.28 EUR
Худший трейд: -14 EUR
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +72.60 EUR
Макс. убыток в серии: -8.95 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "UltimaMarkets-Live 1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
MFGinvest-Server
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real35
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.11 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.25 × 4
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 50
UltimaMarkets-Live 1
4.80 × 261
ICMarketsSC-MT5-2
7.83 × 30
Exness-MT5Real11
8.25 × 118
FxPro-MT5
8.38 × 8
VantageInternational-Live 7
9.48 × 322
VantageTradingLtd-Live
12.65 × 740
ICMarketsSC-MT5-4
14.89 × 18
Coinexx-Live
19.22 × 9
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Нет отзывов
2026.07.26 13:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.24 02:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.24 02:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.24 01:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.24 01:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.21 03:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.17 13:27
Share of trading days is too low
2026.07.17 13:27
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.17 13:27
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.17 11:27
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.17 11:27
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.17 11:27
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.17 11:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.17 11:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Scalp set Ultima Markets
30 USD в месяц
38%
0
0
USD
689
EUR
4
100%
62
43%
0%
2.18
3.06
EUR
13%
1:500
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